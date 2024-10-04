Chêne Casella : l’authenticité du bois, la technologie Feelwood

Découvrez les décors Chêne Casella en finition mate : une solution haut de gamme signée EGGER conçue pour sublimer vos projets avec naturel et élégance.

Pensés pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets architecturaux les plus ambitieux, les décors Chêne Casella offrent l’aspect visuel d’un bois huilé et le réalisme d’un veinage naturel.

Les 3 points clefs à retenir :