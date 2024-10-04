ConnexionS'abonner
Chêne Casella : l’authenticité du bois, la technologie Feelwood

EGGER Panneaux & Décors

Découvrez les décors Chêne Casella en finition mate : une solution haut de gamme signée EGGER conçue pour sublimer vos projets avec naturel et élégance.

Pensés pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets architecturaux les plus ambitieux, les décors Chêne Casella offrent l’aspect visuel d’un bois huilé et le réalisme d’un veinage naturel.

Les 3 points clefs à retenir :

  • Esthétique raffinée et authentique : une palette de 5 décors reproduction bois à l’aspect proche de l’essence fine.
  • Durabilité et performance : des surfaces résistantes, faciles d’entretien et pensées pour durer, idéales pour les environnements exigeants.
  • Polyvalence d’application : une gamme compatible avec de multiples supports et usages (mobilier, agencement intérieur, revêtements muraux) et disponibles en coordonnés. Le Chêne Casella existe également en revêtement de sol stratifié dans notre collection EFC 25+.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Structure pores synchronisés
Coordination de la structure et du décor
Eurodekor Panneaux de particules revêtus E1E05 TSCA P2 et P3
Panneaux de particules revêtus sur les deux faces
Pour le meuble et l'agencement intérieur en milieu sec et humide
Conformes aux exigences et à la classe et seuils d'émission de formaldéhyde E1E05 de la réglementation allemande et de la réglementation TSCA (CARB2) des USA
Disponible en coordonné (panneau, stratifié et chant)
Résistance à la lumière; sans variation de teinte
Sans variation du veinage
Facile d'entretien
Durable

Labels et certifications

  • Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • COV A+

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Les tags associés

