ConnexionS'abonner
Fermer

Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives

BAUMIT
Partager : 

Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite

L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané destiné à être appliqué sur les murs extérieurs et permet de nombreuses finitions créatives. Au rouleau ou à la brosse, toutes sortes de structures peuvent enfin voir le jour grâce au Baumit CreativTop et à ses six tailles de grain disponibles (de Max à Silk).

Une personnalisation sans limite

Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!

Un produit universel et maniable

Le Baumit CreativTop s'utilise comme finition sur tous les systèmes ITE Baumit, sur les anciens comme les nouveaux revêtements minéraux et organiques, sur le béton et même pour l'application sur les enduits d'assainissement.
 
Avantages produit :

  • Large gamme de textures
  • Possibilité illimitée de de conception
  • La garantie d’aspects originaux

Découvrez quelques exemples d'effets sur notre site.

Matériaux (détail)

  • Enduit de finition siloxané prêt à l'emploi, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des bâtiments. 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Finition des systèmes d'isolation thermique extérieure Baumit.
Enduit conforme à la norme NF EN 15824.
Seau de 25 kg.
Finition modelable.

Matériaux

  • Plâtres et enduits

Labels et certifications

  • EN
  • NF

Divers

Pour donner une touche de couleur magique et un effet décoratif surprenant, laissez-vous surprendre pour notre gamme de produits Baumit Lasur, Metallic et Glitter. Ces revêtements décoratifs sont disponibles en différents nuances et conféreront à votre façade une protection hydrophobe supplémentaire.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUMIT - Batiweb

Ce qui a commencé en 1810 avec un four à chaux est devenu l'une des marques de matériaux...

Zac du Gué de Launay 1 Imp. de la Centrale
77360 VAIRES-SUR-MARNE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.