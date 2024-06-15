Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives

Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite

L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané destiné à être appliqué sur les murs extérieurs et permet de nombreuses finitions créatives. Au rouleau ou à la brosse, toutes sortes de structures peuvent enfin voir le jour grâce au Baumit CreativTop et à ses six tailles de grain disponibles (de Max à Silk).

Une personnalisation sans limite

Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!

Un produit universel et maniable

Le Baumit CreativTop s'utilise comme finition sur tous les systèmes ITE Baumit, sur les anciens comme les nouveaux revêtements minéraux et organiques, sur le béton et même pour l'application sur les enduits d'assainissement.



Avantages produit :

Large gamme de textures

Possibilité illimitée de de conception

La garantie d’aspects originaux

Découvrez quelques exemples d'effets sur notre site.

Matériaux (détail) :