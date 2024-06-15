Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite
L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané destiné à être appliqué sur les murs extérieurs et permet de nombreuses finitions créatives. Au rouleau ou à la brosse, toutes sortes de structures peuvent enfin voir le jour grâce au Baumit CreativTop et à ses six tailles de grain disponibles (de Max à Silk).
Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!
Un produit universel et maniable
Le Baumit CreativTop s'utilise comme finition sur tous les systèmes ITE Baumit, sur les anciens comme les nouveaux revêtements minéraux et organiques, sur le béton et même pour l'application sur les enduits d'assainissement.
Avantages produit :
- Large gamme de textures
- Possibilité illimitée de de conception
- La garantie d’aspects originaux
Découvrez quelques exemples d'effets sur notre site.
Matériaux (détail) :
- Enduit de finition siloxané prêt à l'emploi, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des bâtiments.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Finition des systèmes d'isolation thermique extérieure Baumit.
Enduit conforme à la norme NF EN 15824.
Seau de 25 kg.
Finition modelable.
Matériaux
- Plâtres et enduits
Labels et certifications
- EN
- NF
Divers
Pour donner une touche de couleur magique et un effet décoratif surprenant, laissez-vous surprendre pour notre gamme de produits Baumit Lasur, Metallic et Glitter. Ces revêtements décoratifs sont disponibles en différents nuances et conféreront à votre façade une protection hydrophobe supplémentaire.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc
La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements...
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation...
Baumit StarSystem Nature : isolation de façade biosourcée
La façade qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux Créer un environnement sain, confortable et durable, c’est la volonté du Groupe Baumit....
Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent
Système Baumit open : la façade qui respire Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les...
Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral
Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très...