Armatures anti-poinçonnement Schöck Bole®

Fiables, prêtes à l'emploi et économiques : les armatures Schöck Bole® représentent une solution technique idéale pour armer des dalles en béton nécessitant un renforcement.

Ce système augmente la résistance au poinçonnement de la dalle qui repose sur des appuis ponctuels (poteaux, trumeaux, têtes de mur, etc.) tout en réduisant les ratios d'armatures et la main d'œuvre prévus dans la solution de base.

Les dalles en béton soutenues uniquement par des poteaux (sans retombées) offrent de nombreux avantages dans les bâtiments publics, industriels et logements : hauteur disponible sous la dalle plus importante, avantages en termes d'aménagement intérieur et de volume utilisable, déplacement des cloisons légères et mobiles pour optimiser son espace, simplification du cheminement des gaines techniques.

Labels et certifications (détail) :