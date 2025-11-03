ConnexionS'abonner
JI Brise Rising : la façade qui révèle l’architecture par la lumière

Publié le 03 novembre 2025

Rising transforme chaque façade en une matière vivante, grâce à un jeu unique de reliefs qui captent et diffusent la lumière.
Conçu comme une lumière, JI Brise Rising redéfinit la perception de la façade. Ses reliefs uniques captent et diffusent les rayons du soleil au fil du jour, créant des contrastes subtils et une esthétique en mouvement. Une façade qui vit, évolue et inspire.

Adapté à tous types de projets — logements, bâtiments tertiaires, constructions neuves ou rénovations — Rising combine ligne graphique affirmée et installation optimisée. Son profil nervuré à fixations apparentes se pose sur une ossature secondaire compatible avec support acier, maçonnerie ou béton.

Pensé pour la créativité architecturale, Rising offre une grande modularité de mise en œuvre : orientations variées, jeux de trames, rythmes personnalisés… Chaque projet devient une signature visuelle unique.

Enfin, sa finition durable garantit résistance et esthétique pérenne, assurant à l’enveloppe du bâtiment une protection performante et une apparence intacte dans le temps.

Avec JI Brise Rising, Joris Ide met la lumière au service de l’architecture et donne aux façades une nouvelle dimension expressive.

 

JORIS IDE - Batiweb

Joris Ide est un acteur international d'envergure dans le secteur de l'acier. En trois décennies,...

