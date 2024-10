PARISIENNE 67 : la première tôle de couverture bas carbone

Re-évolution

A la façon d’un cuisinier passionné, les Ateliers 3S revisitent une des meilleures recettes traditionnelles de notre métier : la 3.45.333.1000

Matières, revêtements, design, nous avons travaillé tous les ingrédients, pour permettre à une des tôles de couverture les plus utilisées de devenir responsable, performante et esthétique, et d’avoir autant de légitimité dans le siècle à venir que dans les décennies passées.

Matériaux (détail) :

Acier S390 GD + Z275

Revêtement polyuréthane 50µm

Labels et certifications (détail) :