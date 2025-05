July+, la collection sans compromis

July + se réinvente avec un design contemporain, consensuel et sans compromis. Cette gamme apporte une touche de modernité, tout en garantissant une utilisation intuitive et confortable. Avec 44 références et de nouveaux modèles pour une accessibilité optimisée, nous nous engageons à satisfaire vos besoins grâce à des produits conçus pour s'adapter parfaitement à tous espaces de toilettes, douche, bain et cuisine. Disponible en finitions Chrome brillant et Noir mat.

Robinetterie de lavabo

Mitigeur col de cygne avec bec tube

Mitigeurs pour douche et baignoire

Robinetterie de cuisine

Avec son design universel, ses fonctionnalités pratiques et sa qualité irréprochable, July+ s’impose comme une référence incontournable sur le marché de la robinetterie.

Elle est pensée pour minimiser la consommation d’eau avec sa butée à mi débit (seulement 3L/min pour le mitigeur lavabo taille S) et d’énergie avec l’ouverture en eau froide. Elle est facile à installer avec son système 5/35 : 5 étapes en 35 secondes suffisent pour monter la robinetterie de lavabo de la collection, et garantir un gain de temps, tout en assurant une installation fiable et durable.