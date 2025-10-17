ConnexionS'abonner
Groupe ADINFO

6 Rue Jacques-Yves Cousteau
85009 LA ROCHE SUR YON
France
Site web de la marque

Créé en Vendée il y a plus de 30 ans, avec une croissance à 2 chiffres depuis 8 ans et une centaine de collaborateurs, le Groupe ADINFO génère aujourd’hui 10 Millions d’euros de chiffre d’affaires.

Avec un développement basé sur un modèle de managers-associés fortement impliqués dans leur entreprise, cette organisation humaine permet de bénéficier de l’agilité de petites équipes décentralisées pour répondre avec efficacité aux besoins complexes des clients, tout en bénéficiant de la force du groupe.

Ils proposent des services et solutions informatiques : logiciels de gestion, systèmes & réseaux, internet et ERP.

Découvrez leur 4 pôles de compétences :

  • Leur pôle gestion propose des solutions de gestion commerciale, de paie, de CRM, de planning ... provenant des principaux éditeurs de logiciels du marché comme Sage, EBP, Visual Planning...
  • Leur pôle systèmes et réseaux bénéficie d'une infrastructure adaptée à tous vos besoins informatiques : hébergement, serveur, parc informatique, Interconnexion de site VPN… Ils privilégient des produits à la pointe de la technologie et mettent à votre service une équipe experte sur le sujet.
  • Leur pôle internet vous accompagne dans la mise en place de votre site internet. L'équipe Nexeto vous apporte son expertise en programmation, en webmarketing et conseil pour la mise en place d’une stratégie digitale efficace.
  • Leur pôle ERP est composé de plusieurs équipes métiers développant des solutions de gestion dédiées aux activités du bâtiment et des travaux publics, de l'agro-alimentaire, des fruits-primeurs, des ostréiculteurs, des mytiliculteurs et mareyeurs. La puissance de ces progiciels intégrés vous permet de gérer l’ensemble de votre activité, tout en répondant aux spécificités de vos métiers (DIVALTO et Microsoft Dynamics NAV)

 Le savoir-faire du Groupe ADINFO

  • Solutions de gestion pour les métiers du BTP : Découvrez les outils de demain
  • La solution de gestion ADIBAT
  • ERP NAVIWEST suivi de chantier
     

 

 

Produits de la marque

Adibat

La solution de gestion ADIBAT accompagne les entreprises du bâtiment souhaitant optimiser leur suivi de chantier ou d’affaire, tout en maîtrisant leur rentabilité. Quel que soit votre corps de métier,...

Documentation

Naviwest

L'ERP NAVIWEST a été créé pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics ayant une problématique de suivi de chantier. Quel que soit votre corps de métier, ce progiciel de gestion intégré permet...

Documentation
