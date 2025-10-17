Pour obtenir une information de la part de la marque « Groupe ADINFO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créé en Vendée il y a plus de 30 ans, avec une croissance à 2 chiffres depuis 8 ans et une centaine de collaborateurs, le Groupe ADINFO génère aujourd’hui 10 Millions d’euros de chiffre d’affaires.

Avec un développement basé sur un modèle de managers-associés fortement impliqués dans leur entreprise, cette organisation humaine permet de bénéficier de l’agilité de petites équipes décentralisées pour répondre avec efficacité aux besoins complexes des clients, tout en bénéficiant de la force du groupe.

Ils proposent des services et solutions informatiques : logiciels de gestion, systèmes & réseaux, internet et ERP.

Découvrez leur 4 pôles de compétences :

Leur pôle gestion propose des solutions de gestion commerciale, de paie, de CRM, de planning ... provenant des principaux éditeurs de logiciels du marché comme Sage, EBP, Visual Planning...

Leur pôle systèmes et réseaux bénéficie d'une infrastructure adaptée à tous vos besoins informatiques : hébergement, serveur, parc informatique, Interconnexion de site VPN… Ils privilégient des produits à la pointe de la technologie et mettent à votre service une équipe experte sur le sujet.

Leur pôle internet vous accompagne dans la mise en place de votre site internet. L'équipe Nexeto vous apporte son expertise en programmation, en webmarketing et conseil pour la mise en place d’une stratégie digitale efficace.

Leur pôle ERP est composé de plusieurs équipes métiers développant des solutions de gestion dédiées aux activités du bâtiment et des travaux publics, de l'agro-alimentaire, des fruits-primeurs, des ostréiculteurs, des mytiliculteurs et mareyeurs. La puissance de ces progiciels intégrés vous permet de gérer l’ensemble de votre activité, tout en répondant aux spécificités de vos métiers (DIVALTO et Microsoft Dynamics NAV)

Le savoir-faire du Groupe ADINFO :