Consolidation des sols et stabilisation d’ouvrages (Deep Injections®)
La solution Deep Injections® développée par Uretek permet la préservation, la restauration ou la réhabilitation d’édifices grâce à une technologie...
Thématique du 1 juin au 15 juin
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Cofra'VIT vous permet de coffrer votre chainage ou linteau en plus ou moins une heure, une personne seule, remplace le coffrage traditionnel (pas de trous dans les murs / pas de serre-joints / pas...
Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille cartonnée. Conçue pour faciliter la mise...
Seac s'engage dans le développement durable en proposant des solutions bas carbone, des produits composés uniquement de matière recyclée (PlastiVS) et des matériaux biosourcés (EBS).
Le GUTTERSTARK, pour gouttières demi-rondes : élu produit recommandé par les professionnels du BTP 2017. Fabriqué à partir d’aluminium anodisé pourvu...
Depuis plusieurs années, la SEAC s’est penchée sur le Développement Durable. De son expertise elle a su créer une gamme de produits exclusifs comme par exemple l'entrevous...
Pourquoi l’espaceur Technoform SP14 pour doubles et triples vitrages est le leader du marché ? C’est simple, il allie la productivité à la haute performance thermique...
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