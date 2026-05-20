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NATUR R1 : bloc isolant biosourcé en béton et fibre de bois

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ALKERN

La solution biosourcée aux arguments en béton pour bâtiments collectifs, tertiaires et maisons individuelles.

Le bloc NATUR R1© est un bloc isolant en béton avec insert en fibre de bois, offrant une faible empreinte carbone et conforme à la RE2020, avec Avis Technique.

Matériaux (détail) :

  • Bloc isolant en béton de granulats courants à coller Alvéole centrale dispose d'un insert en fibre de bois 

Labels et certifications (détail) :

  • Avis technique 16/23-800_V1.
  • Le bloc béton vide correspond à notre bloc ELITHERM certifié NF.
  • Tenue au feu conforme aux exigences réglementaires pour les bâtiments d'habitation

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance thermique 1 m²·K/W
Faible empreinte carbone (≈10–12,8 kg CO₂/m²)
Biosourcé (fibres de bois)
Haute résistance mécanique
Limitation des ponts thermiques
Conforme feu et certifié NF
Pose collée (+30 % productivité, économies d’eau)
100 % recyclable

Matériaux

  • Bétons
  • Fibre de bois

Labels et certifications

  • NF

Divers

Pose collée.
Enduit monocouche OC3

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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