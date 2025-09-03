ConnexionS'abonner
Hardie® Plank - Bardage naturel et moderne pour façade ventilée

James Hardie – activités lames et bardages
La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir une pose à recouvrement horizontale ou verticale, ou encore à claire-voie, et au moins 20% plus rapide que des systèmes concurrents.

La lame est disponible en 21 coloris - vous pouvez donc façonner votre façade selon vos envies.

Matériaux (détail) :

  • Fibre ciment : Ciment Portland (chaux + silice), Sable, Fibres de cellulose, Eau, Additifs sélectionnés

Labels et certifications (détail) :

  • Label Eco-1 par l’institut Eco Bau de Suisse : 
  • Note de durabilité la plus élevée
  • Confirme que nos produits sont respectueux de l’environnement 
  • Répond aux exigences les + élevées en matière d'exigences écologiques et sanitaires 
  • La lame de bardage Hardie® Plank dispose d'une FDES

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions : 3600 x 180 x 8 mm
Hauteur utile : 150 mm
Poids par lame : 7.4 kg
Surface brute par lame : 0.648 m²
Surface nette par lame : 0.540 m²
Nombre de lames/m2 à couvrir : 1.85/m²
Garantie : 15 ans (lame & peinture)
Finition : - Cedar (aspect veiné) - 21 coloris / 7 empreintes et Smooth (lisse) – 21 coloris
Résistance aux chocs
Q4, facilement remplaçable

Labels et certifications

  • FDES

Divers

Accessoires de pose : Piges de calage Gecko
Mise en œuvre sur Ossature Bois : vissage ou clouage, sans perçage préalable
4 modes de pose : à recouvrement ou à claire-voie, horizontale ou verticale
Découpe : à l'aide d'une scie circulaire ou d'une guillotine

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
