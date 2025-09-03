Hardie® Plank - Bardage naturel et moderne pour façade ventilée

La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir une pose à recouvrement horizontale ou verticale, ou encore à claire-voie, et au moins 20% plus rapide que des systèmes concurrents.

La lame est disponible en 21 coloris - vous pouvez donc façonner votre façade selon vos envies.

Matériaux (détail) :

Fibre ciment : Ciment Portland (chaux + silice), Sable, Fibres de cellulose, Eau, Additifs sélectionnés

Labels et certifications (détail) :