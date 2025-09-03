Hardie® Plank - Bardage naturel et moderne pour façade ventilée
La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir une pose à recouvrement horizontale ou verticale, ou encore à claire-voie, et au moins 20% plus rapide que des systèmes concurrents.
La lame est disponible en 21 coloris - vous pouvez donc façonner votre façade selon vos envies.
Matériaux (détail) :
- Fibre ciment : Ciment Portland (chaux + silice), Sable, Fibres de cellulose, Eau, Additifs sélectionnés
Labels et certifications (détail) :
- Label Eco-1 par l’institut Eco Bau de Suisse :
- Note de durabilité la plus élevée
- Confirme que nos produits sont respectueux de l’environnement
- Répond aux exigences les + élevées en matière d'exigences écologiques et sanitaires
- La lame de bardage Hardie® Plank dispose d'une FDES
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : 3600 x 180 x 8 mm
Hauteur utile : 150 mm
Poids par lame : 7.4 kg
Surface brute par lame : 0.648 m²
Surface nette par lame : 0.540 m²
Nombre de lames/m2 à couvrir : 1.85/m²
Garantie : 15 ans (lame & peinture)
Finition : - Cedar (aspect veiné) - 21 coloris / 7 empreintes et Smooth (lisse) – 21 coloris
Résistance aux chocs
Q4, facilement remplaçable
Labels et certifications
- FDES
Divers
Accessoires de pose : Piges de calage Gecko
Mise en œuvre sur Ossature Bois : vissage ou clouage, sans perçage préalable
4 modes de pose : à recouvrement ou à claire-voie, horizontale ou verticale
Découpe : à l'aide d'une scie circulaire ou d'une guillotine
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
