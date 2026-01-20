Podcast
HYBRID+ adoucisseur d’eau avec filtration intégrée

NORTH STAR

HYBRID+ L’adoucisseur nouvelle génération avec filtration intégrée
Un seul appareil. Deux fonctions clés. Une eau de qualité optimale dans toute la maison.
L’HYBRID+ de North Star est un adoucisseur d’eau innovant qui combine adoucissement du calcaire et filtration de l’eau potable grâce à une technologie hybride exclusive associant résine cationique et charbon actif granulé.
Résultat : une eau douce, saine, sans goût ni odeur de chlore, disponible directement à chaque point d’eau.

Un produit prêt à poser, pensé pour la simplicité

  • Adoucisseur monobloc volumétrique, compact et performant
  • Installation rapide grâce au by-pass « clip style » et aux flexibles à clipser
  • Mise en service incluse : gain de temps sur chantier
  • Interface intuitive pour une prise en main immédiate

Fiabilité, sérénité et valeur ajoutée

  • Technologie hybride exclusive : adoucissement + filtration dans un seul appareil
  • Fabrication européenne, robuste et durable
  • Garanties jusqu’à 10 ans.

Un produit différenciant, facile à vendre et rapide à installer.

Une eau plus saine et plus agréable au quotidien

  • Élimination efficace du calcaire, pour une eau douce dans toute l’habitation
  • Filtration du chlore altérant le goût et l’odeur de l’eau
  • Filtration des herbicides, pesticides, résidus médicamenteux …

Confort, économies et écologie

  • Protection des appareils électroménagers et de la plomberie
  • Réduction des dépôts de tartre, moins d’entretien et de pannes
  • Suppression de l’eau en bouteille : économies durables et geste écologique
  • Aucun remplacement de cartouches filtrantes

Un confort immédiat et une eau de meilleure qualité pour toute la famille.

Le choix malin pour une installation performante et durable

Avec l'adoucisseur HYBRID+ North Star, vous proposez une solution 2-en-1 qui améliore la qualité de l’eau, protège les installations et répond aux attentes des consommateurs, tout en optimisant le temps d’installation et la satisfaction client.
HYBRID+ : la solution idéale pour les installateurs exigeants et les foyers soucieux de leur eau.

Labels et certifications (détail) :

  • Attestation de Conformité Sanitaire

Caractéristiques techniques

Régénération automatique ou programmable pour un fonctionnement sans souci :
Alerte de manque de sel et bac à sel éclairé pour un suivi facile
Indicateur de débit intégré
Dimensions : H 106 cm × L 30 cm × P 48 cm
Capacité : 17 L de résine échangeuse d’ions + 2,6 kg de charbon actif granulé
Alimentation : 24 V / 50 Hz (transformateur inclus)
Régénération volumétrique avec pilotage entièrement électronique
Bac à sel “sec” pour un entretien propre et simple
Équipements inclus
2 flexibles de raccordement « clip style »
1 by-pass « clip style »
1 kit de préfiltration
1 transformateur 24 V
1 tuyau d’évacuation
1 rupture de charge

Divers

Installation à l'arrivée d'eau principale de l'habitation

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle

