HYBRID+ adoucisseur d’eau avec filtration intégrée

HYBRID+ L’adoucisseur nouvelle génération avec filtration intégrée

Un seul appareil. Deux fonctions clés. Une eau de qualité optimale dans toute la maison.

L’HYBRID+ de North Star est un adoucisseur d’eau innovant qui combine adoucissement du calcaire et filtration de l’eau potable grâce à une technologie hybride exclusive associant résine cationique et charbon actif granulé.

Résultat : une eau douce, saine, sans goût ni odeur de chlore, disponible directement à chaque point d’eau.

Un produit prêt à poser, pensé pour la simplicité

Adoucisseur monobloc volumétrique, compact et performant

Installation rapide grâce au by-pass « clip style » et aux flexibles à clipser

Mise en service incluse : gain de temps sur chantier

Interface intuitive pour une prise en main immédiate

Fiabilité, sérénité et valeur ajoutée

Technologie hybride exclusive : adoucissement + filtration dans un seul appareil

Fabrication européenne, robuste et durable

Garanties jusqu’à 10 ans.

Un produit différenciant, facile à vendre et rapide à installer.

Une eau plus saine et plus agréable au quotidien

Élimination efficace du calcaire, pour une eau douce dans toute l’habitation

Filtration du chlore altérant le goût et l’odeur de l’eau

Filtration des herbicides, pesticides, résidus médicamenteux …

Confort, économies et écologie

Protection des appareils électroménagers et de la plomberie

Réduction des dépôts de tartre, moins d’entretien et de pannes

Suppression de l’eau en bouteille : économies durables et geste écologique

Aucun remplacement de cartouches filtrantes

Un confort immédiat et une eau de meilleure qualité pour toute la famille.

Le choix malin pour une installation performante et durable

Avec l'adoucisseur HYBRID+ North Star, vous proposez une solution 2-en-1 qui améliore la qualité de l’eau, protège les installations et répond aux attentes des consommateurs, tout en optimisant le temps d’installation et la satisfaction client.

HYBRID+ : la solution idéale pour les installateurs exigeants et les foyers soucieux de leur eau.

Labels et certifications (détail) :