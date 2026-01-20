HYBRID+ adoucisseur d’eau avec filtration intégrée
HYBRID+ L’adoucisseur nouvelle génération avec filtration intégrée
Un seul appareil. Deux fonctions clés. Une eau de qualité optimale dans toute la maison.
L’HYBRID+ de North Star est un adoucisseur d’eau innovant qui combine adoucissement du calcaire et filtration de l’eau potable grâce à une technologie hybride exclusive associant résine cationique et charbon actif granulé.
Résultat : une eau douce, saine, sans goût ni odeur de chlore, disponible directement à chaque point d’eau.
Un produit prêt à poser, pensé pour la simplicité
- Adoucisseur monobloc volumétrique, compact et performant
- Installation rapide grâce au by-pass « clip style » et aux flexibles à clipser
- Mise en service incluse : gain de temps sur chantier
- Interface intuitive pour une prise en main immédiate
Fiabilité, sérénité et valeur ajoutée
- Technologie hybride exclusive : adoucissement + filtration dans un seul appareil
- Fabrication européenne, robuste et durable
- Garanties jusqu’à 10 ans.
Un produit différenciant, facile à vendre et rapide à installer.
Une eau plus saine et plus agréable au quotidien
- Élimination efficace du calcaire, pour une eau douce dans toute l’habitation
- Filtration du chlore altérant le goût et l’odeur de l’eau
- Filtration des herbicides, pesticides, résidus médicamenteux …
Confort, économies et écologie
- Protection des appareils électroménagers et de la plomberie
- Réduction des dépôts de tartre, moins d’entretien et de pannes
- Suppression de l’eau en bouteille : économies durables et geste écologique
- Aucun remplacement de cartouches filtrantes
Un confort immédiat et une eau de meilleure qualité pour toute la famille.
Le choix malin pour une installation performante et durable
Avec l'adoucisseur HYBRID+ North Star, vous proposez une solution 2-en-1 qui améliore la qualité de l’eau, protège les installations et répond aux attentes des consommateurs, tout en optimisant le temps d’installation et la satisfaction client.
HYBRID+ : la solution idéale pour les installateurs exigeants et les foyers soucieux de leur eau.
Labels et certifications (détail) :
- Attestation de Conformité Sanitaire
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Régénération automatique ou programmable pour un fonctionnement sans souci :
Alerte de manque de sel et bac à sel éclairé pour un suivi facile
Indicateur de débit intégré
Dimensions : H 106 cm × L 30 cm × P 48 cm
Capacité : 17 L de résine échangeuse d’ions + 2,6 kg de charbon actif granulé
Alimentation : 24 V / 50 Hz (transformateur inclus)
Régénération volumétrique avec pilotage entièrement électronique
Bac à sel “sec” pour un entretien propre et simple
Équipements inclus
2 flexibles de raccordement « clip style »
1 by-pass « clip style »
1 kit de préfiltration
1 transformateur 24 V
1 tuyau d’évacuation
1 rupture de charge
Divers
Installation à l'arrivée d'eau principale de l'habitation
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Adoucisseur d'eau 9 litres plus compact by North Star
North Star 9 L PLUS – L’adoucisseur d’eau compact qui fait la différence Le plus petit de la gamme North Star, le plus grand en efficacité. Le North Star 9 L PLUS est...
Adoucisseur d'eau 22 litres plus performant by North Star
Adoucisseur d’eau North Star 22 Litres PLUS : puissance, confort et performance pour les foyers exigeants Puissance et efficacité pour les foyers à forte consommation et les...
Adoucisseur d'eau monobloc 34 litres by North Star
Adoucisseur d’eau North Star NSC34 Pro – Capacité, performance et fiabilité L’adoucisseur North Star NSC34 Pro offre une alimentation en eau adoucie à forte...