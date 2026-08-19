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URSA France - Batiweb

URSA France

Maille Nord III - Hall A - 9 porte de Neuilly
93160 NOISY LE GRAND
France
Site web de la marque

URSA, marque du groupe Etex, est un spécialiste européen de l’isolation thermique et acoustique. Elle développe des solutions performantes pour les bâtiments neufs et en rénovation.

L’entreprise propose une large gamme d’isolants en laine minérale de verre, polystyrène extrudé et matériaux biosourcés.

Ses produits s’adressent aussi bien aux professionnels du bâtiment qu’aux particuliers, pour l’isolation des combles, murs, sols et cloisons...

URSA place l’innovation, la performance énergétique et la durabilité environnementale au cœur de sa stratégie. 

 

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