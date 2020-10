URSA FRANCE

Spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, URSA propose une large gamme de produits et Systèmes d’isolation thermique et acoustique.

L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf et en rénovation, en individuel et en collectif, en résidentiel et en tertiaire.

La laine de verre et polystyrène URSA permet de répondre aux enjeux du bâtiment durable.



URSA propose des solutions adaptées :

Pour l'isolation des combles

Pour l'étanchéité à l'air

Pour la préservation de la qualité de l'air

Pour les conduits et climatisation

Pour les applications spécifiques

Retrouvez nous sur notre site ursa.fr