URSA France
93160 NOISY LE GRAND
France
URSA, marque du groupe Etex, est un spécialiste européen de l’isolation thermique et acoustique. Elle développe des solutions performantes pour les bâtiments neufs et en rénovation.
L’entreprise propose une large gamme d’isolants en laine minérale de verre, polystyrène extrudé et matériaux biosourcés.
Ses produits s’adressent aussi bien aux professionnels du bâtiment qu’aux particuliers, pour l’isolation des combles, murs, sols et cloisons...
URSA place l’innovation, la performance énergétique et la durabilité environnementale au cœur de sa stratégie.
Souffleuse : souffleuse Primo 2-en-1
Souffleuse Primo 2-en-1 : Légère et simple à utiliser Equipée de 2 roulettes pour le transport Structure en acier galvanisé Fournie avec 1 flexible diamètre...
Cardeuse souffleuse : cardeuse souffleuse 2-en-1 URSA PULS'R
Accessoires Combles Perdus - cardeuse souffleuse 2-en-1 URSA PULS'R : Les mêmes avantages que la solution performance réunis en un seul produit monobloc Roues tout terrain, structure...
Kit chantier PULS'R : accessoires combles perdus
Accessoires combles perdus. Préparez votre chantier grâce à notre Kit chantier spécialement étudié.
Kit chantier SOUFL'R : accessoires pour combles perdus
Accessoires Combles Perdus. Préparez votre chantier grâce à notre Kit chantier spécialement étudié.
Couteau à laine : couteau à découper la laine minérale
Accessoires Couteau à découper la laine minérale avec une lame de 28 cm en acier haute résistance munie de petites dents et un manche en bois.
URSA UPTEX : panneau semi-rigide non-revêtu en fibres textiles recyclées
Panneau semi-rigide non-revêtu à base de fibres textiles (polyester-coton) recyclées : Isolation de l'intérieur (Murs et Combles) Confort été et hiver:...
URSA UPWOOD : panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois
Panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois : Isolation de l'intérieur (Murs et Combles) Produit dense: bonne tenue mécanique Excellente performance thermique:...
N III CORE I : panneau polystyrène extrudé lisse
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse et finition latérale droite : Dallages / Chapes Murs par l'intérieur Excellente...
N III CORE L : panneau XPS à peau lisse feuilluré
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse et finition latérale feuillurée : Dallages / Chapes Soubassements...
N III PRO L : panneau XPS à peau lisse feuillurée
Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse et finition latérale feuillurée : Toitures Terrasses Excellente performance...
Les communiqués de la marque
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
URSA : une websérie décalée pour parler d’isolation
URSA lance en 2025 une websérie originale et pédagogique pour rendre l’isolation plus accessible et renforcer les liens avec pros du BTP et grand public.
Laine à souffler : Chantier URSA PULS'R
URSA conçoit des solutions d’isolation thermique et acoustique performantes répondant aux normes et exigences des réglementations thermiques en vigueur. Fabricant français et européen, acteur majeur du...