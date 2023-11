Panneau sandwich de toiture aspect joint debout : JI Vieo Roof 1050

JI Vieo Roof 1050 est un élégant panneau de toiture isolé adapté aux toits en pente. Le panneau sandwich se compose d’un parement extérieur esthétique à aspect joint debout, d’une âme en mousse de polyisocyanurate (PIR) sans composés CFC-HCFC nocifs et d’une tôle intérieure légèrement profilée.

En termes d’apparence, ce système est dans l’esprit à celui d’une toiture en zinc traditionnelle, mais grâce à cette 'solution tout-en-un' il est beaucoup plus rapide à installer. Grâce à sa disponibilité en trois épaisseurs : 40, 100 et 130 mm, il est possible de répondre aux exigences thermiques et mécaniques de différents projets.

Matériaux (détail) :