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URSA lance N III PRO et CORE, la nouvelle génération des solutions URSA XPS

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Communiqué
Publié le 26 mai 2026
URSA fait évoluer son offre XPS avec 2 gammes complémentaires, plus performantes pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment.
URSA lance N III PRO et CORE, la nouvelle génération des solutions URSA XPS - Batiweb

Parce que l’innovation c’est aussi l’évolution, URSA restructure sa gamme historique « N III » en deux nouvelles gammes complémentaires : NIII PRO et NIII CORE. 

Respectivement dédiées aux applications en toiture-terrasse (hors parking) et aux dallages, chapes et autres applications hors toiture-terrasse, ces nouvelles gammes de polystyrène extrudé, XPS, affichent des performances thermiques renforcées. 

Elles s’inscrivent par ailleurs dans une architecture produits simplifiée et une logistique fluidifiée, répondant aux besoins de fiabilité et d’agilité des négoces et des professionnels du bâtiment, dans un contexte marché tendu et incertain.

XPS : une solution isolante performante et durable

En isolation, l’XPS présente de nombreux avantages : 

  • Facilité de mise en œuvre : léger, rigide et simple à découper, il permet une pose rapide et efficace sur chantier ; 
  • Excellente performance thermique ;  
  • Résistance à l’humidité : imputrescible et quasi étanche à l’eau, il conserve ses propriétés isolantes même en environnements humides ou en contact direct avec le sol ; 
  • Stabilité dans le temps : insensible au cycle gel/dégel et aux variations climatiques, il assure des performances durables sans dégradation. 

L’XPS constitue ainsi un matériau de référence en matière d’isolation en général et dans l’offre URSA en particulier. Une offre qu’URSA a souhaité faire évoluer afin de répondre toujours plus précisément aux besoins des négoces et des professionnels du bâtiment.

Moderniser pour mieux performer : la nouvelle génération XPS d’URSA 

La gamme historique URSA XPS « N III » se réorganise aujourd’hui en deux nouvelles gammes complémentaires : NIII PRO et NIII CORE. Pensée pour simplifier les choix des professionnels, renforcer la performance thermique et moderniser l’architecture produit, cette évolution s’inscrit dans une logique de lisibilité et d’efficacité renforcées, avec :

→ Deux usages clairement définis :  

  • NIII PRO est dédiée aux applications en toiture-terrasse (hors parking), répondant notamment aux exigences en matière de classement feu ;
  • NIII CORE est une solution polyvalente pour les dallages, chapes et autres applications hors toiture-terrasse.

→ Des performances thermiques renforcées 

  • Épaisseurs < 140 mm : λ progresse de 0,034/0,036 à 0,032 W/(m·K)
  • Épaisseurs ≥ 140 mm : λ progresse de 0,036 à 0,035 W/(m-K) 

Une offre plus simple et une logistique plus fluide : cette réorganisation s’accompagne d’un travail de rationalisation des gammes afin de garantir une meilleure disponibilité des produits, une production optimisée et une structure de gamme plus claire.

L’économie circulaire est placée au cœur de la fabrication des isolants URSA XPS : 

  • Ce sont des produits recyclables et fabriqués à partir de matière recyclée (60% en 2025) ;
  • Les usines URSA sont certifiées ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001, attestant de son excellence en management de la qualité, de l’environnement et de l’énergie. 

 

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