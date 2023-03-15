ConnexionS'abonner
Kit cuve d'eau de pluie pour la valorisation des eaux pluviales

GRAF

Le changement climatique affecte la ressource en eau en France, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Pour répondre à cette problématique, Graf propose des kits complets prêts à installer pour récupérer l'eau de pluie

Les kits Platine et Carat constituent une réponse efficace pour préserver la ressource en eau potable et pallier aux restrictions d'eau. L'eau de pluie récoltée peut être utilisée en extérieur (arrosage du jardin, lavage de voiture, nettoyage...) et en intérieur (alimentation des toilettes, du lave-linge...). 

Matériaux 100 % recyclable.

Caractéristiques techniques

Capacités : 1 500 à 122 000 litres
Kits complets, prêts à installer
Système de filtration intégrée
Ajustement au millimètre avec la surface du terrain grâce à la rehausse télescopique ajustable en hauteur et inclinable (accepte une correction de 5 %)
Passage véhicules ou camions (sous conditions)
Pose dans la nappe phréatique (sous conditions)
Garantie 30 ans

Divers

Pourquoi récupérer et utiliser l'eau de pluie ? Pour préserver notre ressource en eau potable, pour profiter d'une eau douce et non calcaire, pour pallier aux restrictions d'usage d'eau, pour contribuer à la lutte contre les inondations et réduire sa facture d'eau.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
GRAF

Depuis plus de 60 ans, la société GRAF fabrique et commercialise des solutions

45 route d'Ernolsheim
67120 DACHSTEIN
France

Plus d'informations


