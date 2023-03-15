Kit cuve d'eau de pluie pour la valorisation des eaux pluviales

Le changement climatique affecte la ressource en eau en France, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Pour répondre à cette problématique, Graf propose des kits complets prêts à installer pour récupérer l'eau de pluie.

Les kits Platine et Carat constituent une réponse efficace pour préserver la ressource en eau potable et pallier aux restrictions d'eau. L'eau de pluie récoltée peut être utilisée en extérieur (arrosage du jardin, lavage de voiture, nettoyage...) et en intérieur (alimentation des toilettes, du lave-linge...).

Matériaux 100 % recyclable.