Revêtement de sols et de murs 2026

Dalles de moquettes Arable
Inspirée des vues aériennes de terres cultivées, la collection de dalles moquette DESSO Arable introduit une trame subtile et organique dans les espaces contemporains. Déclinée...
Thématique du 15 juin au 28 juin
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