SEMIN, une entreprise familiale internationale !

SEMIN est fabricant d’enduits, de colles, d’ossatures, de bandes et de trappes de visite. SEMIN c’est plus de 150 000 tonnes d’enduits et de colles fabriqués et commercialisés à travers trois gammes de produits destinés aux peintres, carreleurs et plâtriers. Ce succès est dû à la qualité des produits et au sens du service qui caractérise la société SEMIN.