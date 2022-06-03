Poignées de porte sur mini-rosaces HOPPE

Véritable élément de décoration, la poignée de porte habille et donne un style unique à la porte. Alliée à une mini-rosace, le minimalisme prend tout son sens. La mini-rosace souligne les formes de la béquille, qu’elles soient droites ou arrondies.

À décliner dans toute la maison

Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher avec une mini-rosace à entrée de clé en passant par la salle de bain avec une mini-rosace à condamnation, il est désormais possible d’équiper toutes les portes intérieures avec des mini-rosaces et ce, dans un large panel de finitions très tendance.

Panel de finitions tendances

Fini le gris, place aux nouvelles finitions qui transforment les poignées HOPPE en éléments de décoration incontournable ! Place aux deux fortes tendances qui s’opposent en décoration : une déco autour du laiton, du cuivre et de l’or et la tendance industrielle avec la finition anthracite satinée ou noir mat.

HOPPE propose en exclusivité de personnaliser la finition de la béquille et de la mini-rosace. Jouer avec les couleurs, assembler deux couleurs qui peuvent s’opposer, et le rendu est tout simplement sublime et unique !

Une innovation ayant fait ses preuves

Les poignées de porte avec mini-rosaces bénéficient du carré à montage rapide de HOPPE : montage rapide, en un seul geste, sans outils, sans jeu et durablement de la poignée sur la porte.