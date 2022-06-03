Poignées de porte sur mini-rosaces HOPPE
Véritable élément de décoration, la poignée de porte habille et donne un style unique à la porte. Alliée à une mini-rosace, le minimalisme prend tout son sens. La mini-rosace souligne les formes de la béquille, qu’elles soient droites ou arrondies.
À décliner dans toute la maison
Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher avec une mini-rosace à entrée de clé en passant par la salle de bain avec une mini-rosace à condamnation, il est désormais possible d’équiper toutes les portes intérieures avec des mini-rosaces et ce, dans un large panel de finitions très tendance.
Panel de finitions tendances
Fini le gris, place aux nouvelles finitions qui transforment les poignées HOPPE en éléments de décoration incontournable ! Place aux deux fortes tendances qui s’opposent en décoration : une déco autour du laiton, du cuivre et de l’or et la tendance industrielle avec la finition anthracite satinée ou noir mat.
HOPPE propose en exclusivité de personnaliser la finition de la béquille et de la mini-rosace. Jouer avec les couleurs, assembler deux couleurs qui peuvent s’opposer, et le rendu est tout simplement sublime et unique !
Une innovation ayant fait ses preuves
Les poignées de porte avec mini-rosaces bénéficient du carré à montage rapide de HOPPE : montage rapide, en un seul geste, sans outils, sans jeu et durablement de la poignée sur la porte.
Une qualité et un savoir-faire inégalable
Toutes les poignées de porte sur mini-rosace sont fabriquées en Europe et bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique.
Fiche technique
Matériaux
- Aluminium
- Inox
- Laiton
Divers
Applications :
Sur tout type de porte
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
Les tags associés
Poignées de fenêtre Kompakt sans embase
La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE se distingue par son design épuré. Sa fixation n’est plus logée comme à son habitude dans l’embase de la poignée,...
HCS®, la poignée de porte tout en un !
Le HOPPE Compact System (ou HCS®) est un système de poignée compact breveté qui combine une poignée de porte, une serrure et différentes fonctions de fermeture et...
Poignées de porte et de fenêtre antimicrobiennes SecuSan®
Parce qu’une poignée de porte peut être un facteur de transmission d’infections, HOPPE propose une solution dont l’efficacité a été testée et...
ePoignées de fenêtre pour Smart Home / Smart Building
De plus en plus de clients profitent des avantages de la digitalisation et de la mise en réseau aussi bien à domicile, dans le tertiaire que dans l’espace public. HOPPE, fournisseur...
ePoignée de porte HandsFree, l'ouverture main-libre pour porte d'entrée
L’ePoignée de porte HandsFree permet d’ouvrir la porte d’entrée sans contact. À l’approche de la porte, un capteur situé dans la poignée...
ePoignée de porte FingerScan avec lecteur d'empreintes digitales
HOPPE présente la nouvelle génération de sa ePoignée de porte FingerScan qui permet de "déverrouiller" la porte d'entrée sans clé : le «...
Poignées HOPPE pour améliorer l’étanchéité des menuiseries
Équipées d’un insert d’étanchéité en mousse, les poignées AEV de HOPPE sont LA solution permettant de limiter les flux d’air extérieur-intérieur...
Poignées de porte à résistance extrême Sertos®
Les poignées de porte utilisées dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) doivent être particulièrement robustes et résistantes. Et c’est exactement ce...
Poignée de sécurité HOPPE pour porte d'entrée
Équiper la porte d’entrée avec une poignée de sécurité constitue à elle seule une sécurité visible et dissuasive ! HOPPE propose une...
SecuForte® : la poignée de fenêtre de sécurité à verrouillage automatique
SecuForte® est un concept de poignée de fenêtre unique qui protège efficacement contre l’ouverture non-autorisée de la fenêtre. Il s’agit du nouveau standard...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Démontage poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.
Poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.