Poignées de porte sur mini-rosaces HOPPE

HOPPE FRANCE

Véritable élément de décoration, la poignée de porte habille et donne un style unique à la porte. Alliée à une mini-rosace, le minimalisme prend tout son sens. La mini-rosace souligne les formes de la béquille, qu’elles soient droites ou arrondies

À décliner dans toute la maison
Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher avec une mini-rosace à entrée de clé en passant par la salle de bain avec une mini-rosace à condamnation, il est désormais possible d’équiper toutes les portes intérieures avec des mini-rosaces et ce, dans un large panel de finitions très tendance.

Panel de finitions tendances
Fini le gris, place aux nouvelles finitions qui transforment les poignées HOPPE en éléments de décoration incontournable ! Place aux deux fortes tendances qui s’opposent en décoration : une déco autour du laiton, du cuivre et de l’or et la tendance industrielle avec la finition anthracite satinée ou noir mat.
HOPPE propose en exclusivité de personnaliser la finition de la béquille et de la mini-rosace. Jouer avec les couleurs, assembler deux couleurs qui peuvent s’opposer, et le rendu est tout simplement sublime et unique !

Une innovation ayant fait ses preuves
Les poignées de porte avec mini-rosaces bénéficient du carré à montage rapide de HOPPE : montage rapide, en un seul geste, sans outils, sans jeu et durablement de la poignée sur la porte.

Une qualité et un savoir-faire inégalable
Toutes les poignées de porte sur mini-rosace sont fabriquées en Europe et bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique.

Fiche technique

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox
  • Laiton

Divers

Applications :
Sur tout type de porte

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
