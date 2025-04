Performances

Comme toutes les références de la gamme Tonga®, ces solutions assurent une absorption acoustique de classe A, associée à une isolation sonore renforcée !

Le Tonga® dB 43 A, avec une isolation sonore de 43 dB, est parfait pour les environnements nécessitant une confidentialité renforcée. Le Tonga® dB 41 E, quant à lui, offre une performance de 41 dB pour une séparation fiable entre les espaces. Les deux produits assurent une absorption acoustique de classe A pour un confort sonore optimal.

Design et confort

Avec un large choix de 40 couleurs, ces dalles s’intègrent parfaitement à tous types d’environnements : bureaux, établissements de santé, espaces de travail collaboratifs… Leur réflexion lumineuse de 87 % permet également d’optimiser la luminosité naturelle et de réduire la consommation d’éclairage artificiel.

Installation rapide et pratique

Faciles à poser sur une ossature T24, ces dalles se découpent facilement sans bruit ni poussière, assurant une mise en œuvre rapide et propre.

Sécurité et durabilité

Les panneaux Tonga® dB 41 A et Tonga® dB 43 A sont résistants au feu (Euroclasse A1, REI 30) et à l'humidité, assurant une installation fiable et durable. Entièrement recyclables, ils répondent aux normes environnementales LEED®, BREEAM® et HQE™.

