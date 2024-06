Plaque de plâtre Placo® Plume 13

Placo® Plume 13, une plaque de plâtre innovante, est considérablement plus légère que la plaque Placoplatre® BA 13, pesant jusqu’à 6 kg de moins. Cette solution a été développée pour faciliter le travail des artisans confrontés à des tâches répétitives et exigeantes physiquement.

Avec une masse de 7,2 kg/m², Placo® Plume 13 est adaptée à divers ouvrages horizontaux et verticaux tels que les plafonds, les rampants de toitures, les cloisons distributives et les murs/contre-cloisons. Elle peut être posée sur rails et montants Placostil® ou sur deux lignes d’appuis Optima2 Isover.

Pourquoi choisir Placo® Plume 13 ?