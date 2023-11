Bref : l'isolant du plaquiste

Isolant éco-sourcé composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles de plastiques. Isolant éco-conçu et recyclable à l’infini.

Isolant imaginé, conçu et fabriqué dans le centre de la France.

Les fibres qui composent le produit sont labélisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 : qui assure la qualité du textile et garantit l’absence de substances nocives pour la santé.

L’isolant du plaquiste très haute performance : λ34.

Isolation très hautes performances thermiques et acoustiques.

Conductivité thermique certifiée par l’ACERMI.

Utilisable en travaux neufs ou en rénovation pour combles aménagés, combles perdus ventilés, planchers bas et murs.

Isolant imputrescible, il ne développe pas de moisissures : idéal pour les ERP comme les hôpitaux, écoles et crèches.

Stockable 9 mois en extérieur.

Disponible en panneaux ou rouleaux.

Un confort maximal pour le poseur.