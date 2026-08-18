Produit de façade

DuPont™ Corian® (matériau de surface)
Panneaux de revêtement de façade avec effet texturé tridimensionnel. Offre une nouvelle liberté de formes, de dimensions et d’aspect tout en assurant une durabilité esthétique et fonctionnelle.
Thématique du 8 juin au 22 juin
Panneaux de revêtement de façade avec effet texturé tridimensionnel. Offre une nouvelle liberté de formes, de dimensions et d’aspect tout en assurant une durabilité esthétique et fonctionnelle.
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