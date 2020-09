Myral conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et d’habillage de façades pour la construction neuve et la réhabilitation.



Les panneaux de parement extérieur isolants Myral équipent les secteurs de l’habitat individuel et collectif, des Établissements recevant du Public (ERP) et du marché tertiaire.



Plus de 30 ans d’expérience ont permis à Myral de fabriquer 1 million de m² de produits depuis son site industriel d’Is-sur-Tille (21). Aujourd’hui, la société fournit 2 000 chantiers par an et exporte sa production à hauteur de 15 % en Europe.

En 2020, le groupe bourguignon a obtenu la certification OFG (Origine France Garantie) pour son produit d’isolation par l’extérieur.