RHEINZINK FRANCE est la filiale du groupe allemand RHEINZINK, leader mondial de la fabrication de zinc-titane pour le bâtiment, dont le siège et le site de production français se trouvent à Neulise (42). En tant que groupe familial, il a toujours privilégié la qualité à long terme en plaçant l’homme au cœur de l’entreprise et porté ses efforts sur l’innovation. L’excellence, son savoir-faire comme spécialiste du zinc-titane et le respect de l’environnement sont les valeurs essentielles du groupe. Cette démarche a permis de lancer des produits innovants autour du zinc-titane.

L’expertise de ses 800 collaborateurs dans le monde associée au dialogue avec ses clients et à ses technologies brevetées (train de laminage à large bande avec coulage et laminage en continu, procédé de changement de bobines sans interruption et ligne de prépatinage ultramoderne) ont fait de RHEINZINK une référence mondiale des systèmes en zinc-titane pour toitures, façades et de l’évacuation des eaux pluviales.