Par Son 43 dB : isolant acoustique pour cloisons
L’isolant acoustique Par Son 43 dB est conçu pour améliorer significativement le confort sonore des logements et des bâtiments tertiaires. Spécialement adapté aux cloisons distributives, il permet de réduire efficacement les bruits intérieurs et les nuisances sonores du quotidien.
Composé majoritairement de fibres textiles recyclées, cet isolant allie performance acoustique, confort de pose et démarche écoresponsable. Sa structure souple et résiliente épouse parfaitement les ossatures métalliques standards, limitant les ponts acoustiques et assurant une continuité de l’isolation.
Facile et rapide à installer, sans découpe complexe, Par Son 43 dB convient aussi bien aux projets de construction neuve qu’aux travaux de rénovation. Il contribue à créer des espaces intérieurs plus calmes, plus sains et plus agréables à vivre.
Les avantages de Par Son 43 dB :
- Confort de pose et gain de temps
- 1 rouleau = 1 hauteur de cloison
- Si besoin de coupes : facile et rapide à la main ou au cutter
- Adapté aux ossatures métalliques standards
- Fibres textiles recyclés et collectés en France
- Doux et non irritant
- Performances certifiées par un laboratoire externe
- PV-Feu
- R = 1,07 : 45 mm d'épaisseur
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique λ : 0,043 W/m.K
Masse volumique : 15 kg/m³ (+/− 5 kg/m³) (tolérance : plus ou moins 5 kg/m³)
Épaisseur : 45 mm
Largeur des plaques : 60 cm (+/− 1 cm)
Longueur des plaques : 270 cm (+/− 1 cm)
8,1 m² par paquet
Performances résistance thermique : 1,07 m².K/W
Performance acoustique : indice d’affaiblissement acoustique pondéré (NF EN ISO 717-1) Rw (C ; Ctr) = 43 (−2 ; −7) dB. Rapport n° BEB2.P.6036-1, Ginger Group
Résistance au feu : cloison distributive à parements en simple épaisseur BA18. Rapport : DOC EFR-25-002241
Labels et certifications
- COV A+
- Fabrication Française
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Fichiers à télécharger
L'isolant du plaquiste à haute performance thermique et acoustique. Isolant composé de bouteilles de plastiques recyclées et recyclable à l'infini. Avantages de...