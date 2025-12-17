Par Son 43 dB : isolant acoustique pour cloisons

L’isolant acoustique Par Son 43 dB est conçu pour améliorer significativement le confort sonore des logements et des bâtiments tertiaires. Spécialement adapté aux cloisons distributives, il permet de réduire efficacement les bruits intérieurs et les nuisances sonores du quotidien.

Composé majoritairement de fibres textiles recyclées, cet isolant allie performance acoustique, confort de pose et démarche écoresponsable. Sa structure souple et résiliente épouse parfaitement les ossatures métalliques standards, limitant les ponts acoustiques et assurant une continuité de l’isolation.

Facile et rapide à installer, sans découpe complexe, Par Son 43 dB convient aussi bien aux projets de construction neuve qu’aux travaux de rénovation. Il contribue à créer des espaces intérieurs plus calmes, plus sains et plus agréables à vivre.

Les avantages de Par Son 43 dB :