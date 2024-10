Gamme Architecturale Nordic Copper

Nordic Copper : La gamme de cuivre idéale pour l'architecture durable

Découvrez Nordic Copper, une gamme innovante de surfaces en cuivre et alliages de cuivre prépatinés, conçue pour reproduire fidèlement les différentes étapes naturelles d'oxydation et de patine du cuivre. Reconnu pour son esthétique unique, sa durabilité exceptionnelle, et sa capacité à évoluer harmonieusement avec le temps, Nordic Copper est la solution idéale pour les toitures, façades et aménagements intérieurs.

Avec 6 finitions standards et une large gamme de teintes personnalisées sur demande, Nordic Copper se positionne comme l'une des offres de cuivre les plus complètes au monde. Cette diversité permet à VM Building Solutions d'enrichir son portefeuille de solutions architecturales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives créatives pour les architectes et les maîtres d'ouvrage.

Tout comme les produits VMZINC et EPDM, le Nordic Copper reflète les valeurs fondamentales de qualité, de durabilité et de respect de l'environnement. Ce matériau 100% recyclable s'adapte à tous les styles de construction et garantit une longévité incomparable, rendant chaque projet à la fois esthétique et responsable.

Les avantages de l’offre Nordic Copper :

Le support commercial dédié de notre équipe experte en zinc, cuivre et EPDM

Des services de prescription, assistance à la conception et accompagnement technique

Une logistique optimisée pour répondre efficacement aux exigences des chantiers

Choisissez Nordic Copper pour allier design intemporel et performances durables, tout en contribuant à une architecture respectueuse de l’environnement.