PRB MANUCEM 12H : liant semi-rapide pour chape

PRB MANUCEM 12H est un liant hydraulique haute performance conçu pour la réalisation de chapes traditionnelles à prise et séchage rapides.

Adapté aux chantiers neufs comme en rénovation, ce produit permet un recouvrement rapide des sols tout en garantissant une excellente résistance mécanique. Grâce à son retrait compensé, il limite les risques de fissuration et assure une grande stabilité dimensionnelle. Compatible avec les applications en intérieur et en extérieur, il convient parfaitement aux locaux résidentiels, tertiaires ou commerciaux nécessitant une remise en service rapide. Utilisable avec une pompe à chape, il facilite également la mise en œuvre sur les chantiers exigeants.

Les avantages de PRB MANUCEM 12H :

Recouvrable rapidement dès 12 heures

Chape à retrait compensé limitant les fissurations

Hautes résistances mécaniques

Adapté aux travaux neufs et rénovation

Compatible sols intérieurs et extérieurs

Mise en circulation piétonne rapide

Utilisable avec pompe à chape

Convient aux locaux à fort trafic

Compatible avec différents revêtements de sol

Gain de temps sur les délais de chantier

Labels et certifications (détail) :