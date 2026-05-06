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PRB MANUCEM 12H : liant semi-rapide pour chape

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PRB Produits de revêtement du bâtiment
PRB MANUCEM 12H : liant semi-rapide pour chape - Batiweb

PRB MANUCEM 12H est un liant hydraulique haute performance conçu pour la réalisation de chapes traditionnelles à prise et séchage rapides.

Adapté aux chantiers neufs comme en rénovation, ce produit permet un recouvrement rapide des sols tout en garantissant une excellente résistance mécanique. Grâce à son retrait compensé, il limite les risques de fissuration et assure une grande stabilité dimensionnelle. Compatible avec les applications en intérieur et en extérieur, il convient parfaitement aux locaux résidentiels, tertiaires ou commerciaux nécessitant une remise en service rapide. Utilisable avec une pompe à chape, il facilite également la mise en œuvre sur les chantiers exigeants.

Les avantages de PRB MANUCEM 12H :

  • Recouvrable rapidement dès 12 heures
  • Chape à retrait compensé limitant les fissurations
  • Hautes résistances mécaniques
  • Adapté aux travaux neufs et rénovation
  • Compatible sols intérieurs et extérieurs
  • Mise en circulation piétonne rapide
  • Utilisable avec pompe à chape
  • Convient aux locaux à fort trafic
  • Compatible avec différents revêtements de sol
  • Gain de temps sur les délais de chantier

Labels et certifications (détail) :

  • Label Excell +
  • Néo Terra

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : Liant hydraulique pour chape traditionnelle
Couleur : Gris
Conditionnement : Sac de 25 kg
Application : Intérieur et extérieur
Utilisation : Travaux neufs et rénovation
Temps d’utilisation du mélange : environ 60 à 90 minutes
Circulable : après 8 à 12 heures selon conditions
Recouvrement : dès 12 heures selon revêtement
Classement : CT-C30-F6 selon NF EN 13813
Résistance à la compression à 28 jours : ≥ 30 MPa
Résistance à la flexion à 28 jours : ≥ 6 MPa
Retrait compensé : oui
Compatible pompe à chape : oui
Épaisseur minimale : à partir de 15 mm selon pose
Conservation : 12 mois en emballage fermé et au sec

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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