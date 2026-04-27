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Plinthes rigides HDF, finition élégante et protection

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DINAC

Les plinthes rigides à âme HDF ont été conçues pour assurer une finition esthétique, durable et performante des pieds de murs dans toutes les pièces de la maison, y compris les zones soumises à l’humidité. Leur design moderne et sobre permet une intégration harmonieuse dans tous les styles d’intérieurs et s’adapte à l’ensemble des revêtements de sol, qu’ils soient stratifiés, vinyles, textiles ou carrelés. Les plinthes sont disponibles en trois hauteurs, 60, 80 et 100 mm, offrant une adaptation optimale aux contraintes architecturales et décoratives.

La plinthe est constituée d’une âme en HDF haute résistance assurant une excellente stabilité dimensionnelle et une bonne résistance aux chocs. Cette âme est enveloppée d’une structure composite issue d’un mélange de polypropylène et d’élastomère thermoplastique coextrudé. Sa formulation est garantie sans chlore, sans PVC et sans phtalates, contribuant au respect du cadre de vie. Les finitions proposées, blanc, anthracite, bois clair ou bois foncé, permettent d’assurer une parfaite cohérence esthétique avec le sol et les murs.

Deux lèvres souples, positionnées en partie haute et basse du profilé, assurent une étanchéité efficace à l’eau et à la poussière. Cette conception rend les plinthes parfaitement adaptées aux environnements humides tels que cuisines et salles de bains. La souplesse des lèvres permet d’absorber les irrégularités du support, supprimant les retouches au silicone ou à l’acrylique. La pose est ainsi plus rapide, plus propre et plus durable dans le temps.

Aucune pièce moulée supplémentaire n’est nécessaire pour la réalisation des angles entrants, sortants ou des extrémités. Ces finitions sont réalisées directement lors de la pose à l’aide du grugeoir pour plinthes HDF, pour un résultat précis et homogène. La fixation s’effectue par collage, à l’aide d’adhésifs colles sèches ou d’une colle MS polymère. Destinées à un usage intérieur, ces plinthes bénéficient d’un classement A+ pour les émissions dans l’air intérieur, présentent de très faibles émissions de COV, sont sans odeur pendant et après la pose et ne présentent aucun danger pour le poseur comme pour les occupants.

Matériaux (détail) :

  • Ame HDF, enveloppée d’une structure composite mélange de polypropylène et d’élastomère thermoplastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Usage en intérieur , adapté aux environnements humides, lèvres d'étanchéité
Longueur des profilés : 2,5 m

Matériaux

  • Polypropylène
  • Élastomère

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Installation au bas des murs, pour protéger contre les chocs, la poussière et restant à l'humidité, produit à coller avec colle MS ou adhésif colle sèche double face.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

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