Sous-couches ISOROM

ROMUS

Une gamme unique, pensée pour chaque chantier. Compatible avec tous les sols stratifiés. Conforme à l'ensemble des normes en vigueur. Planchers chauffants (et rafraîchissants selon références). 4 solutions complémentaires. Formats pratiques: rouleaux, épaisseurs et densités différenciantes.                                                

  • Isorom Compact Thermo : Performance technique remarquable pour des exigeances thermiques et spécifiques. Compatible avec les planchers chauffants et rafraîchissants.
  • Isorom ONE : La sous-couche idéale pour les chantiers standards: efficaces, accessible, simple à mettre en oeuvre.
  • Isorom Premium : Solution durable, qualitative et orientée confort, parfaite pour valoriser les projets premium.
  • Isorom Vapor Guard : Excellent compromis entre performance et confort. otre valeur sûre pour les installations à fort trafic.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
