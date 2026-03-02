Sous-couches ISOROM
Une gamme unique, pensée pour chaque chantier. Compatible avec tous les sols stratifiés. Conforme à l'ensemble des normes en vigueur. Planchers chauffants (et rafraîchissants selon références). 4 solutions complémentaires. Formats pratiques: rouleaux, épaisseurs et densités différenciantes.
- Isorom Compact Thermo : Performance technique remarquable pour des exigeances thermiques et spécifiques. Compatible avec les planchers chauffants et rafraîchissants.
- Isorom ONE : La sous-couche idéale pour les chantiers standards: efficaces, accessible, simple à mettre en oeuvre.
- Isorom Premium : Solution durable, qualitative et orientée confort, parfaite pour valoriser les projets premium.
- Isorom Vapor Guard : Excellent compromis entre performance et confort. otre valeur sûre pour les installations à fort trafic.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
