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NOVASKIN® THERMO PLUS : Mortier de sous-enduit pour l'isolation thermique

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SAINT ASTIER
NOVASKIN® THERMO PLUS : Mortier de sous-enduit pour l'isolation thermique - Batiweb

Incombustible, ce mortier à base de chaux hydraulique, d'agrégats recyclés permet la réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et en extérieur. 
NOVASKIN® THERMO PLUS est 15 fois plus isolant qu'un mortier traditionnel, et s'adapte au bâti ancien ainsi qu'au bâti neuf. 
La valeur de conductivité thermique de ce produit est égale à (λ) = 0,0793, et a été certifiée dans un Laboratoire COFRAC. Ce mortier 100% minéral et peu sensible à la perte de performance thermique par l'humidité. Sa légèreté permet une mise en oeuvre facile.

Domaines d'utilisation

  • Réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et extérieur.

Supports admis

  • Supports anciens et sains, briques, moellons, pans de bois, supports hourdés au plâtre.
  • Tous supports neufs de type RT2 et RT3.

Labels & Certifications (détail)

  • Label et Ecolabel : label Vert Excell
  • Classement d'émissions de COV : A

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance thermique (R) 1.26 m².K/W pour 10 cm d'épaisseur
Conductivité thermique (λ) 0.0793 W/m.K

Matériaux

  • Agrégats
  • Ciment, chaux

Divers

Application manuelle
Composition : mortier à base de chaux hydraulique, d'agrégats expansés et adjuvantation spécifique
Conditionnement : 12 kg/sac

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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