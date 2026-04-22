NOVASKIN® THERMO PLUS : Mortier de sous-enduit pour l'isolation thermique
Incombustible, ce mortier à base de chaux hydraulique, d'agrégats recyclés permet la réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et en extérieur.
NOVASKIN® THERMO PLUS est 15 fois plus isolant qu'un mortier traditionnel, et s'adapte au bâti ancien ainsi qu'au bâti neuf.
La valeur de conductivité thermique de ce produit est égale à (λ) = 0,0793, et a été certifiée dans un Laboratoire COFRAC. Ce mortier 100% minéral et peu sensible à la perte de performance thermique par l'humidité. Sa légèreté permet une mise en oeuvre facile.
Domaines d'utilisation :
- Réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et extérieur.
Supports admis :
- Supports anciens et sains, briques, moellons, pans de bois, supports hourdés au plâtre.
- Tous supports neufs de type RT2 et RT3.
Labels & Certifications (détail) :
- Label et Ecolabel : label Vert Excell
- Classement d'émissions de COV : A
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance thermique (R) 1.26 m².K/W pour 10 cm d'épaisseur
Conductivité thermique (λ) 0.0793 W/m.K
Matériaux
- Agrégats
- Ciment, chaux
Divers
Application manuelle
Composition : mortier à base de chaux hydraulique, d'agrégats expansés et adjuvantation spécifique
Conditionnement : 12 kg/sac
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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