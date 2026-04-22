NOVASKIN® THERMO PLUS : Mortier de sous-enduit pour l'isolation thermique

Incombustible, ce mortier à base de chaux hydraulique, d'agrégats recyclés permet la réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et en extérieur.

NOVASKIN® THERMO PLUS est 15 fois plus isolant qu'un mortier traditionnel, et s'adapte au bâti ancien ainsi qu'au bâti neuf.

La valeur de conductivité thermique de ce produit est égale à (λ) = 0,0793, et a été certifiée dans un Laboratoire COFRAC. Ce mortier 100% minéral et peu sensible à la perte de performance thermique par l'humidité. Sa légèreté permet une mise en oeuvre facile.

Domaines d'utilisation :

Réalisation de sous-enduits isolants en intérieur et extérieur.

Supports admis :

Supports anciens et sains, briques, moellons, pans de bois, supports hourdés au plâtre.

Tous supports neufs de type RT2 et RT3.

Labels & Certifications (détail) :