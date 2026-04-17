Sanitaire et Salle de bains 2026

Cuisine et salle de bain : enduit de lissage pour pièces humides
Enduit garnissant à appliquer au rouleau. Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à fort relief ou très endommagés (toiles de verre, crépis,...
Thématique du 20 avril au 3 mai
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