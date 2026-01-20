Adoucisseur d'eau monobloc 34 litres by North Star
Adoucisseur d’eau North Star NSC34 Pro – Capacité, performance et fiabilité
L’adoucisseur North Star NSC34 Pro offre une alimentation en eau adoucie à forte capacité, adaptée aux grandes consommations d’eau et aux installations nécessitant des débits élevés. Son design monobloc compact facilite l’intégration dans tous les locaux techniques tout en garantissant une performance optimale.
Équipé de 34 litres de résine échangeuse d’ions, il réduit efficacement la dureté de l’eau en éliminant les ions de calcium et de magnésium responsables du calcaire. Cette action protège durablement les canalisations, le chauffe-eau, les appareils électroménagers et la robinetterie, prolongeant leur durée de vie et limitant les coûts de maintenance. La technologie de régénération North Star permet une consommation très faible de sel et d’eau, assurant un fonctionnement économique et respectueux de l’environnement.
Pensé pour faciliter le travail sur chantier, le NSC34 Pro est :
- Monobloc compact : installation simple même dans des espaces restreints
- Grande capacité de 34 L de résine : idéale pour les foyers à forte consommation et les débits importants, limitant les régénérations fréquentes
- Technologie de régénération optimisée : faible consommation de sel et d’eau
- Garantie jusqu’à 10 ans : sécurité totale pour l’installateur et confiance renforcée pour le client
- Fiabilité et durabilité : moins de SAV et satisfaction client durable
Le NSC34 Pro transforme l’eau dure en eau douce et agréable au quotidien :
- Protection des appareils : chauffe-eau, lave-linge et lave-vaisselle préservés du tartre
- Économies sur les produits d’entretien : savons et détergents plus efficaces
- Confort quotidien : peau et cheveux plus doux, linge plus souple, vaisselle sans traces de calcaire
- Économies d’énergie : une eau sans tartre chauffe plus vite, réduisant la consommation électrique
Grâce à sa robustesse et à sa conception haut de gamme, le NSC34 Pro offre une fiabilité exceptionnelle, gage de tranquillité pour les utilisateurs.
North Star NSC34 Pro : une solution robuste et performante, offrant une eau adoucie de haute qualité, des économies et un confort optimal, tout en garantissant une installation professionnelle simplifiée et une tranquillité maximale grâce à ses garanties étendues jusqu’à 10 ans.
Labels et certifications (détail) :
- Attestation de Conformité Sanitaire
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions : H : 121 cm x L: 42 cm x P : 50 cm
Alimentation : 24V v/50 Hz (transformateur fourni)
Régénération automatique ou manuelle
Pilotage entièrement électronique
Bac à sel dit « sec »
Bac à sel éclairé
Capacité moyenne d’échange : 150°fm³
Système monobloc
Alerte au manque de sel
Indicateur de débit
Accessoires inclus :
1 kit by-pass
Transformateur 24V
Tuyau d'évacuation
Rupture de charge+H8
Divers
Installation à l'arrivée d'eau principale de l'habitation
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
