Adoucisseur d'eau monobloc 34 litres by North Star

Adoucisseur d’eau North Star NSC34 Pro – Capacité, performance et fiabilité

L’adoucisseur North Star NSC34 Pro offre une alimentation en eau adoucie à forte capacité, adaptée aux grandes consommations d’eau et aux installations nécessitant des débits élevés. Son design monobloc compact facilite l’intégration dans tous les locaux techniques tout en garantissant une performance optimale.

Équipé de 34 litres de résine échangeuse d’ions, il réduit efficacement la dureté de l’eau en éliminant les ions de calcium et de magnésium responsables du calcaire. Cette action protège durablement les canalisations, le chauffe-eau, les appareils électroménagers et la robinetterie, prolongeant leur durée de vie et limitant les coûts de maintenance. La technologie de régénération North Star permet une consommation très faible de sel et d’eau, assurant un fonctionnement économique et respectueux de l’environnement.

Pensé pour faciliter le travail sur chantier, le NSC34 Pro est :

Monobloc compact : installation simple même dans des espaces restreints

Grande capacité de 34 L de résine : idéale pour les foyers à forte consommation et les débits importants, limitant les régénérations fréquentes

Technologie de régénération optimisée : faible consommation de sel et d’eau

Garantie jusqu’à 10 ans : sécurité totale pour l’installateur et confiance renforcée pour le client

Fiabilité et durabilité : moins de SAV et satisfaction client durable

Le NSC34 Pro transforme l’eau dure en eau douce et agréable au quotidien :

Protection des appareils : chauffe-eau, lave-linge et lave-vaisselle préservés du tartre

Économies sur les produits d’entretien : savons et détergents plus efficaces

Confort quotidien : peau et cheveux plus doux, linge plus souple, vaisselle sans traces de calcaire

Économies d’énergie : une eau sans tartre chauffe plus vite, réduisant la consommation électrique

Grâce à sa robustesse et à sa conception haut de gamme, le NSC34 Pro offre une fiabilité exceptionnelle, gage de tranquillité pour les utilisateurs.

North Star NSC34 Pro : une solution robuste et performante, offrant une eau adoucie de haute qualité, des économies et un confort optimal, tout en garantissant une installation professionnelle simplifiée et une tranquillité maximale grâce à ses garanties étendues jusqu’à 10 ans.

Labels et certifications (détail) :