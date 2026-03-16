ESYBOX MINI : surpresseur domestique vitesse variable
L'ESYBOX MINI de Jetly est un surpresseur domestique innovant et compact, conçu pour augmenter et maintenir une pression d'eau constante dans les maisons individuelles ou les petits collectifs.
Ce système « tout-en-un » intègre chaque composant (pompe, moteur, vase d'expansion) de manière optimale pour faciliter l'installation et la maintenance. Grâce à son régulateur de fréquence (variation de vitesse), l'ESYBOX MINI adapte la rotation du moteur au débit demandé, permettant de réaliser jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport à une solution classique. Son moteur est refroidi par l'eau pompée, ce qui élimine les nuisances sonores des ventilateurs traditionnels et garantit un fonctionnement particulièrement silencieux. Son design polyvalent permet une installation à l'horizontale ou à la verticale, ainsi qu'une fixation murale grâce à l'accessoire optionnel ESYWALL.
Labels et certifications (détail) :
- Caisson externe : Matériau ABS (protection et réduction du niveau sonore).
- Vase d'expansion : Certifié pour l'eau potable.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée (P1) : 800 W.
Alimentation : Monophasé 1 x 220-240V V.
Débit maximum : 4,2 m3/h.
Pression maximum : 5 bars.
Pression de service maximum : 7,5 bars .
Aspiration maximum : 8 mètres (auto-amorçante).
Dimensions : 439 x 263 x 236 mm .
Vase d'expansion : Intégré, capacité de 1 L, garanti 5 ans sans entretien.
Interface : Écran LCD haute résolution orientable pour le paramétrage.
Équipements inclus : 4 Silent Blocs et un câble de 1,5 m.
Divers
Usage domestique : Idéal pour pallier une pression d'eau trop faible dans une maison individuelle ou plusieurs logements.
Type de liquide : Eaux propres, sans corps solides ou abrasifs, et non agressives.
Conditions d'utilisation : Température du liquide entre 0°C et +40°C température ambiante jusqu'à +50°C
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
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