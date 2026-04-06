Isolation et performances énergétiques 2026

TOP TOIT DUO : solution combinée haute performance
Solution combinée 3 en 1 et certifiée NF EN ISO 22097:2023 aux multiples performances permettant de réaliser efficacement l'isolation thermique, phonique, l'étanchéité...
Thématique du 6 avril au 19 avril
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Isoconfort 35 Revêtu Kraft est un rouleau en laine de verre pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés, sur tous types de charpente. Avec des performances garanties...
Pourquoi l’espaceur Technoform SP14 pour doubles et triples vitrages est le leader du marché ? C’est simple, il allie la productivité à la haute performance thermique...
Le spécialiste de l’isolation et le leader de la fixation ont mis leurs compétences en commun pour créer un système d’isolation intérieur sans fourrure ni montant : Doublifix®.
Les rupteurs de ponts thermiques Schöck en ITI assurent la continuité de l’isolation là où celle-ci est interrompue par des liaisons structurelles en béton de type...
Le JI FC Wall 1000 est un panneau sandwich isolant avec une fixation cachée. Le panneau est fixé dans l’emboitement de sorte qu'aucune vis n'est visible. Le panneau offre une...
Équipées d’un insert d’étanchéité en mousse, les poignées AEV de HOPPE sont LA solution permettant de limiter les flux d’air extérieur-intérieur...
Cor-Vision Plus est le système coulissant minimaliste le plus efficace produit par Cortizo. Le nœud central de seulement 25 mm et les surfaces vitrées exceptionnellement généreuses,...
Le PRB THERMOBOIS est un système d’isolation par l’extérieur pouvant être utilisé sur des supports neufs, anciens et en ossatures bois. Les panneaux d’isolations...
Le rupteur de pont thermique structurel Slabe ZA de COHB est spécialement conçu pour réduire les ponts thermiques dans les liaisons béton/béton des structures, aux...
CertiRénov de CERQUAL : certification RGE pour les pros de la rénovation énergétique, avec référencement France Rénov’ et accompagnement dédié.
Système spécifique de couvertine sur mesure en aluminium de grandes largeurs et de grandes retombées. Système de couvertine sur mesure, livrée prête à...
Face aux exigences croissantes de la RE 2020, optimiser la structure des bâtiments devient un enjeu clé pour tous les acteurs de la construction. Pour garantir une empreinte carbone réduite...
La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir...
L'innovation Baumit CrystalSet est un système d'enduit de finition à 2 composants : le revêtement Baumit CrystalTop et son primaire associé Baumit CrystalActivator. Baumit...
Dans un contexte de transition énergétique où la rénovation des bâtiments existants est un enjeu majeur pour la performance énergétique et la réduction...
Clima First Sarking est un panneau d’isolation en PIR. Matériaux (détail) : Polyisocyanurate Labels et certifications (détail) : Acermi n°16/227/1196
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