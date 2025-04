Tablettes murales DÉCO : solution esthétique pour optimiser l'espace de vos surfaces carrelées

Les nouvelles tablettes murales DÉCO DINAC apportent une solution de rangement design pour vos murs carrelés. Parfaites pour la salle de bain (mur de douche à l’italienne, bordure de baignoire) ou la cuisine (crédence), elles allient praticité et esthétique pour garder vos produits et ustensiles toujours à portée de main.

Disponibles en aluminium ou inox, elles s'adaptent parfaitement aux environnements humides et constituent une solution durable. La présence de trous de drainage est pensée pour assurer une évacuation efficace de l'eau, et les finitions métal et pierre assurent une harmonie avec l'ambiance de votre pièce.

Déclinées en quatre modèles, elles permettent une pose encastrée lors de l'installation du carrelage ou bien une pose scellée lors de la pose ou en rénovation sans décarreler.

Alliant design, praticité et durabilité, les tablettes murales DINAC offre une solution qui répond aux exigences des professionnel et particuliers.

Matériaux (détail) :