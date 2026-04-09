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PRB MASS : gamme de mastics haute performance

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PRB Produits de revêtement du bâtiment

La gamme PRB MASS propose une solution complète de mastics haute performance, conçue pour répondre à tous les besoins de collage et de jointoiement dans le bâtiment.

Adaptée aux travaux intérieurs comme aux environnements techniques, elle garantit une excellente durabilité, une forte adhérence et une finition soignée sur de nombreux supports.

Pensée pour couvrir un large éventail d’applications, la gamme se compose de cinq mastics complémentaires :

  • PRB MASS DECO 100 pour les joints de finition et le traitement des fissures
  • PRB MASS SANITAIRE 200 pour les zones humides nécessitant une étanchéité parfaite
  • PRB MASS MS 300 dédié aux collages et joints techniques exigeants
  • PRB MASS CRYSTAL 310 offrant une finition transparente discrète
  • PRB MASS HIGH TACK 400 conçu pour un collage immédiat à forte adhérence

Polyvalente et performante, la gamme PRB MASS s’adapte à de nombreux usages tels que les raccords de menuiseries, les plans de travail, les joints sanitaires ou encore les applications techniques. Elle constitue une solution fiable pour les professionnels recherchant efficacité, simplicité de mise en œuvre et résultats durables.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Composition : Gamme de 5 mastics complémentaires
Utilisation : Collage et jointoiement
Types de produits : Acrylique silanisé, silicone neutre, MS polymères, version transparente
Application : Joints de finition, sanitaires, collages techniques, raccords menuiseries, colmatage de fissures
Supports compatibles : Céramique, acrylique, murs intérieurs, portes et fenêtres
Finition : Transparent, blanc, gris et plusieurs coloris
Adhérence : Haute adhérence sur de nombreux supports
Étanchéité : Excellente résistance à l’humidité et aux infiltrations
Durabilité : Résistance longue durée dans le temps
Mise en œuvre : Application simple et rapide
Technologie : MS polymères selon les références

Matériaux

  • Acrylique

Divers

Domaines d’application : Travaux intérieurs et zones techniques

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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