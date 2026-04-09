PRB MASS : gamme de mastics haute performance

La gamme PRB MASS propose une solution complète de mastics haute performance, conçue pour répondre à tous les besoins de collage et de jointoiement dans le bâtiment.

Adaptée aux travaux intérieurs comme aux environnements techniques, elle garantit une excellente durabilité, une forte adhérence et une finition soignée sur de nombreux supports.

Pensée pour couvrir un large éventail d’applications, la gamme se compose de cinq mastics complémentaires :

PRB MASS DECO 100 pour les joints de finition et le traitement des fissures

pour les joints de finition et le traitement des fissures PRB MASS SANITAIRE 200 pour les zones humides nécessitant une étanchéité parfaite

pour les zones humides nécessitant une étanchéité parfaite PRB MASS MS 300 dédié aux collages et joints techniques exigeants

dédié aux collages et joints techniques exigeants PRB MASS CRYSTAL 310 offrant une finition transparente discrète

offrant une finition transparente discrète PRB MASS HIGH TACK 400 conçu pour un collage immédiat à forte adhérence

Polyvalente et performante, la gamme PRB MASS s’adapte à de nombreux usages tels que les raccords de menuiseries, les plans de travail, les joints sanitaires ou encore les applications techniques. Elle constitue une solution fiable pour les professionnels recherchant efficacité, simplicité de mise en œuvre et résultats durables.