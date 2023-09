Sols vinyle en lés : Evasion

14 décors et couleurs “coup de coeur” des designers Beauflor, inspirés des dernières tendances en matière de décoration intérieure. Ils allient et composent des formes géométriques et graphiques, des minéraux ainsi que des carreaux de ciment. Un réalisme et un rendu exceptionnels rendus possibles par l’impression numérique en HD et une finition de surface en 3D bluffante.



Le sol est adapté à un usage intensif dans une maison et à un usage modéré dans les applications commerciales comme un bureau privatif, une chambre d’hôtel, ou un appartement.

Matériaux :

Revêtement de sol en PVC

Éthylène

Chlore

Labels & Certifications :