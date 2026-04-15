La gamme profilés carrelage by Romus
Notre gamme de profilés carrelage combine design, robustesse et diversité pour offrir une finition impeccable et durable à toutes les réalisations en carrelage.
→ Pourquoi utiliser des profilés carrelage ?
- Garantir une finition soignée et optimisée
- Assurer la durabilité des revêtements en céramiques
- Faciliter la transition entre deux sols de hauteurs différentes ou entre deux revêtements ; offrant une finition propre et sécurisée, en évitant les risques de trébuchement.
Les produits à retrouver dans cette famille : arrêts carrelage sols, arrêts carrelage murs, nez de marche carrelage et outillage carrelage.
Matériaux (détail) :
- Aluminium
- Bois (chêne)
- Inox
- Avec inserts antidérapants (PVC ou alu strié)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Hauteurs des profilés : varient de 6 à 14 mm.
Longueurs de 2,40 à 2,75 m, selon les matériaux et usages.
Largeurs de 8 à 35 mm.
Matériaux
- Aluminium
- Bois
- Inox
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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