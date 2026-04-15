La gamme profilés carrelage by Romus

Notre gamme de profilés carrelage combine design, robustesse et diversité pour offrir une finition impeccable et durable à toutes les réalisations en carrelage.

→ Pourquoi utiliser des profilés carrelage ?

Garantir une finition soignée et optimisée

Assurer la durabilité des revêtements en céramiques

Faciliter la transition entre deux sols de hauteurs différentes ou entre deux revêtements ; offrant une finition propre et sécurisée, en évitant les risques de trébuchement.

Les produits à retrouver dans cette famille : arrêts carrelage sols, arrêts carrelage murs, nez de marche carrelage et outillage carrelage.

Matériaux (détail) :