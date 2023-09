Mirox 4green+, le nouveau miroir écologique

Les alternatives écologiques ont le vent en poupe : Chaque matériau et chaque composant a son importance dans les projets de décorations d’intérieur…

Une véritable référence en termes de qualité et de résistance à la corrosion, le Mirox 4Green+ est un incontournable de la gamme des verres décoratifs d’AGC. Complètement opaque, c’est une version haut de gamme des miroirs écologiques mais surtout le compromis idéal entre efficacité et faible impact environnemental.

Plus respectueux et durable encore que sa version antérieure Mirox 4Green, le Mirox 4Green+ est adapté pour tout type d’application. En effet il est parfait sur les portes de dressing ou de salles de bains, dans les ascenseurs, les centres commerciaux, les restaurants, et bien plus encore !

Le Mirox 4 Green+ a réalisé un véritable exploit en permettant de réduire les émissions de substances polluantes et toxiques que l’on peut retrouver dans les miroirs classiques grâce à une composition bien plus saine avec sa peinture à base d’eau.

Sans COV (Composés Organiques Volatils) ni substances toxiques telles que le cuivre, l’ammoniac et le plomb que l’on retrouve encore trop souvent dans les miroirs, le Mirox 4Green+ n’en perd pas pour autant sa remarquable performance.

Hautement réfléchissant, il l’est même dans les applications rétroéclairées où il est vivement recommandé de par son opacité parfaite. Miroir haut de gamme particulièrement résistant, le Mirox 4Green+ est pourvu d’une protection contre les agressions aux produits d’entretien et à la corrosion à laquelle les miroirs sont quotidiennement exposés. Une assurance supplémentaire en terme de durabilité pour garder les miroirs brillants et préservés sur une longue durée !

En version claire, le Mirox 4Green+ est disponible avec une base classique (Clear) ou extra-claire (particulièrement neutre) pour un rendu encore plus lumineux (Clearvision). En vogue chez les décorateurs, il existe aussi en couleur ! En bronze pour un effet rétro extrêmement tendance et en gris pour une ambiance moderne et design, le Mirox4Green+ a fait son entrée tant désirée.