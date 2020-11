On ne plaisante pas à Amiens avec l’athlétisme. Les architectes Remi Fourrier et Dominique Tirard viennent de livrer à la capitale de la Somme un concentré de génie au service des athlètes de haut niveau.

La nouvelle halle sportive du stade Urbain Wallet à Amiens pourrait bien devenir la maison mère des athlètes de haut niveau. Les architectes Remi Fourrier et Dominique Tirard se sont en effet surpassés pour offrir aux sportifs un équipement à la mesure des espoirs olympiques. Une réalisation où tout est digne des records, jusqu’au coût de l’équipement. Celui-ci, malgré son haut niveau de perfectionnement, ne dépasse pas celui d’un bâtiment industriel. Dans ses 100 mètres de longueur, la halle abrite six couloirs de course de 60 mètres prolongés d’une aire de décélération de 30 mètres. S’y ajoute trois couloirs de triple saut et de saut en longueur. La courbe des toitures de l’ouvrage, qui varie de 6 à 9 mètres, autorise sans difficulté les sauts à la perche pour lesquels d’ailleurs, deux butoirs ont été prévus. Enfin, la surface permet sous abri l’entraînement au lancer du poids et du disque. L’ensemble abrite en contrebas une salle de musculation tandis qu’une tour de chronométrage, surplombant les pistes, assure le signal et le suivit des compétitions et des entraînements. Pour relever le défi d’un tel équipement dans une enveloppe aussi restreinte, les deux architectes ont nécessairement du doper leur imagination. La structure porteuse en acier se compose d’une succession de portiques réalisés à partir de poteaux PRS 350 et de poutres PRS 1000 (profilés d’acier assemblés et soudés). Par économie et pour éviter tout obstacle, les systèmes simplifiés du chauffage, par soufflage d’air, ont été placés en partie haute des façades. Baignées de lumière naturelle dans la journée, les pistes comme la galerie qui en surplomb est réservée aux spectateurs, sont dominées la nuit par des lignes de luminaires couvrant les chemins de câbles. La structure s’affiche dans un camaïeu de touches rouges dominé d’un blanc lumineux. Un espace contrasté dont le rayonnement suggère le pacifisme et l’énergie. En conjuguant le choix rigoureux des matériaux à une architecture à la fois judicieuse et économe d’espace, les deux maîtres d’œuvre ont donné naissance à un modèle du genre qui fera certainement école dans l’univers des équipements sportifs. Un équipement d’une perfection propre à rendre jalouses les riches et grandes cités. Un petit chef d’œuvre beau et fonctionnel dans lequel les athlètes d’Amiens n’auront désormais plus aucune excuse de ne pas être les meilleurs.

Redacteur