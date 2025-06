Les études sur les travaux de rénovation à l’intérieur des logements sont nombreuses, mais qu’en est-il des travaux d’extérieur ? BigMat a mené l’enquête avec l’aide d’OpinionWay.

Depuis la crise sanitaire, les Français ont pris conscience de l’importance de disposer d’un espace extérieur. Ainsi, 74 % des Français déclarent que la pandémie leur a fait redécouvrir l’importance d’un extérieur, et 85 % estiment que disposer d’un tel espace est un privilège.



Selon l’enquête menée par BigMat et OpinionWay, 83 % des Français disposeraient d’un espace extérieur. Dans le détail, 60 % auraient un jardin, 58 % une terrasse, 43 % une cour et 32 % un balcon. 87 % jugent cet espace essentiel à leur bien-être.



Une moyenne de 540 euros pour l’entretien annuel



Interrogés sur les investissements consacrés à l’entretien de cet extérieur, les Français déclarent dépenser en moyenne 540 euros par an (570 euros pour les propriétaires et 428 euros pour les locataires).



A noter que le budget grimpe à 739 euros par an parmi les Franciliens, ce qui peut s’expliquer par des revenus et/ou des coûts de services plus élevés, mais aussi le souhait de préserver un espace rare et convoité en zone urbaine.



A l’inverse, il est bien plus bas en Normandie, avec une moyenne de 394 euros.

Source : étude BigMat / OpinionWay juin 2025



Toutes régions confondues, les intentions de travaux sont nombreuses, avec 74 % de Français qui envisagent de réaliser des aménagements. Parmi les priorités, on retrouve la réduction de la consommation d’eau (pour 53 %), la modernisation des espaces (43 %), la création d’un coin détente (41 %), l’amélioration de l’isolation thermique (38 %), ou encore l’optimisation du rangement (38 %).



Intention de travaux : des Français prêts à dépenser plus de 2 000 euros



Le budget moyen consacré à ce type d’aménagements est de 2 120 euros. D’un point de vue régional, les Bretons sont ceux qui investissent le plus, avec une moyenne de 2 852 euros, tandis que ce budget est moindre dans les Hauts-de-France, avec une moyenne de 1 717 euros.



Dans le détail, 36 % des ménages prévoient un investissement entre 1 000 et 4 999 euros, et 11 % envisagent même un budget supérieur à 5 000 euros.

Source : étude BigMat / OpinionWay juin 2025



Tout comme pour les travaux de rénovation intérieur,le manque de budget reste le principal frein, pour 68 % des Français.



« Cette étude BigMat met en lumière un mouvement de fond : l’espace extérieur s’est imposé comme un pilier essentiel du bien-vivre des Français. Ce n’est plus un simple agrément, mais un lieu de ressourcement, d’ancrage et de projection personnelle dans lesquels ils sont prêts à investir, malgré les contraintes budgétaires qui pèsent encore sur de nombreux ménages », commente Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock