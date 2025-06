Bouygues Immobilier a reçu une mise en demeure et une amende administrative de la préfecture d’Eure-et-Loir pour avoir stocké illégalement des déchets amiantés sur un chantier de déconstruction en centre-ville de Chartres.

La déconstruction de l’ancienne caserne de pompiers de Chartres, située à environ 300 mètres de la célèbre cathédrale, a suscité l’inquiétude des habitants. Voyant des ouvriers portant des combinaisons blanches utilisées pour manipuler des matières dangereuses et la présence de sacs, des riverains ont donné l’alerte, selon L’Echo Républicain et Le Parisien.



« Faisant suite à plusieurs signalements, l'inspection des installations classées de la DREAL Centre-Val de Loire a procédé à un contrôle inopiné du chantier de déconstruction», a expliqué la préfecture d’Eure-et-Loir dans un communiqué.

Des déchets amiantés illégalement stockés



Les inspecteurs auraient alors découvert plusieurs sacs de chantier « contenant des déchets amiantés en provenance du chantier de déconstruction de la caserne ».

Selon L’Echo Républicain, une quarantaine de sacs étaient entreposés dans deux tranchées, à l’air libre, et évoque même la présence de sacs éventrés.

Or « les déchets amiantés sont des déchets dangereux qu'il convient d'orienter dans des filières de stockage dûment autorisées », rappelle la préfecture d'Eure-et-Loir, qui souligne qu'aucun service de l'Etat « n'a donné son accord pour un entreposage sur place ».

Mise en demeure et amende pour Bouygues Immobilier



La préfecture d’Eure-et-Loir a mis en demeure le maître d’ouvrage - Bouygues Immobilier - de remédier à cette situation. L’entreprise devra non seulement évacuer les déchets, mais aussi réaliser un diagnostic des sols au niveau de la zone et combler les tranchées « par des matériaux non pollués et répondant aux exigences techniques du projet immobilier ».

Par ailleurs, l’entreprise a reçu une amende administrative, dont le montant n’a pas été précisé. « Ces procédures administratives sont indépendantes d’éventuelles poursuites judiciaires », précise la préfecture.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock