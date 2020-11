L'Aquabulle de Laval a ouvert au public en octobre 2000 et totalise près de 500 000 visiteurs. Aujourd'hui, après 3 ans et demi de fonctionnement, le centre aqualudique s'enrichit d'un nouveau bassin extérieur, baptisé la « lagune de jeux », pour mieux répondre à la demande des usagers.

Ce nouveau bassin prolonge et traduit bien le concept que la ville de Laval et son concessionnaire, Spie batignolles concessions, ont voulu créer avec le centre aqualudique Aquabulle: surtout pas une piscine au sens classique du terme, mais un vrai lieu de loisirs, presque un lieu de vie.

Conçu par l 'architecte Jean-Michel Ruols, cet équipement n'est pas seulement original par son offre aqualudique: il est surtout un cas unique en France de concession dans le domaine des centres aqualudiques. Pour donner vie à son projet, la ville de Laval s 'est appuyée sur un opérateur capable d'assurer lui-même la conception, le financement, la construction, l 'exploitation et la maintenance de l'Aquabulle: Spie batignolles concessions. Le savoir-faire de Spie batignolles concessions s'exprime ici pour la première fois et avec succès dans le domaine des centres aqualudiques.

En octobre 2000, l'Aquabulle accueille ses premiers baigneurs. Dans l'intervalle, Aquaval, la société concessionnaire filiale à 100 % de Spie batignolles concessions, aura mené à bien le projet dans sa totalité, à savoir : la conception du centre aqualudique, la prise en charge de l 'ensemble des coûts liés au projet soit un investissement de 6 millions d 'euros (valeur 1998), la mise en place de subventions complémentaires pour la ville, la programmation, la construction et la constitution de l'équipe d'exploitation.

La vocation de l'Aquabulle est quadruple: allier la découverte et l'apprentissage de l 'eau pour les enfants, répondre aux besoins des adultes soucieux de leur bien-être et de leur entretien physique, procurer détente et divertissement aux familles et permettre aux seniors de pratiquer des activités aquatiques qui leur correspondent. L'Aquabulle s'articule autour de 3 espaces principaux. Chacun de ces espaces est destiné à un usage dominant. La Lagune de jeux est le nouveau bassin extérieur. Ce bassin de 240m² est doté d'un ensemble d'équipements tous publics, permettant le jeu et la détente dans une ambiance estivale.

Une architecture toute en rondeur

L 'Aquabulle de Laval a été conçu par Jean-Michel Ruols, architecte de renom international dans le domaine des piscines et équipements aquatiques, et inventeur en 1992 du concept de "centre thermoludique ».

De l'Aquabulle, il dit: « C'est un exemple de collaboration architecte/entreprise générale particulièrement réussi.» Le choix des formes courbes (le plan de l 'Aquabulle s 'ordonne comme les trois feuilles d'un trèfle, les charpentes sont en forme de roue de charrette) a pour objectif de créer un espace adouci, propice à un sentiment de sécurité, de confort et de liberté.

Un concept évolutif, en phase avec les nouvelles attentes de ses publics

Comme dans un parc de loisir, le public d'Aquabulle est demandeur de nouveautés en matière d'équipements, d'espace, d'animation, en particulier les jeunes. L'ouverture du nouveau bassin extérieur n'est qu'une étape. Déjà, l'équipe d'Aquabulle a mis à l'étude d'autres projets, comme l'aménagement des abords et l'intégration de nouveaux toboggans extérieurs. Le concept d'Aquabulle peut être facilement adapté ou complété pour répondre aux besoins d'une population différente.

Spie batignolles concessions est à l'heure actuelle un des seuls opérateurs ayant l'expérience nécessaire pour assurer à la fois la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'équipements aqualudiques dans le cadre d'un contrat de concession. C 'est dans cette conjonction de compétences réunies au sein d'une entreprise privée que réside l'originalité de l'Aquabulle, plus encore que dans l'équipement lui-même.