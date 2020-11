Quand dans dix milles ans les générations futures exhumeront les magnifiques ouvrages d’art de l’A75, elles ne porteront pas seulement leur regard sur le grand viaduc. Un étrange mur puzzle, lointain cousin des pyramides égyptiennes, sera peut-être à son tour l’objet de toutes leurs questions.

Sur l’A75 on ne sait pas faire petit. A quelques kilomètres de Millau, au nord du tunnel de la Vierge, l’autoroute ne surplombe plus les vallées. Elle s’enfonce dans les collines et y creuse de vastes sillons. Un pointillé de cicatrices géantes dont les parois semblent, presque naturellement, toujours vouloir se refermer.

C’est pour éviter que cette impression ne devienne une réalité qu’à l’occasion de l’élargissement de la voie, un soutènement de différentes parois a été entrepris. Aux abords de Lodève, cette opération a pris une allure pharaonique. A cet endroit, afin d’épouser la courbe de la colline, l’autoroute emprunte un chemin complexe. Ses chaussées amont et aval se séparent en deux altitudes différentes et parallèles. Entre les deux circuits routiers, l’un surplombant l’autre, les ingénieurs ont du concevoir un mur en escalier dont la taille et la structure forment une grande première du genre.

L’ouvrage atteint en effet la hauteur honorable de 30 mètres de haut, ce qui en fait l'un des plus grands de ce type en France. Formé d’une succession de 5 risbermes, sa structure en immense gradin se présente comme un théâtre grandiose spécialement construit pour accueillir des spectateurs géants.

Pour couvrir les 9 000 m2 de la surface du mur, les ouvriers ont déplacé plus de 87 000 m3 de remblais. Un déplacement de matériaux qui relève déjà à lui seul des «grands travaux d’Hercule». Mais la performance et la comparaison ne s’arrêtent pas là. L’ouvrage est en effet constitué de 4715 blocs de béton préfabriqués formant un immense puzzle dont les pièces ont été posées une à une. Fabriquées en Espagne, celles-ci ont mis presque un an pour être acheminées en totalité jusqu’au site.

Ces blocs complexes de 500 types différents en fonction de leur emplacement ont constitué pour les ouvriers de l’entreprise Bec qui les ont installés un casse-tête structurel que beaucoup ne sont pas près d’oublier. Chaque bloc de 800 Kg, hissé à son emplacement à l’aide d’une pelle à pneu, fut en effet conçu pour occuper une place unique et déterminée au sein de la muraille. Toute confusion condamnait irrémédiablement les opérateurs à un démontage long, fastidieux et coûteux. L’ouvrage fut donc soumis à un numérotage précis de chacune de ses pièces.

Au final, ce puzzle géant sera donc constitué de plus de quatre milles pièces dont une grande partie sont de taille ou de forme unique. A la fois par sa masse et sa singulière technologie, le mur de Lodève rejoindra bientôt la famille de ses lointains cousins de la Vallée des Rois. Il ne reste qu’à lui souhaiter de vivre aussi longtemps et de devenir à son tour une marque emblématique du savoir-faire des constructeurs de notre époque.