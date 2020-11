Alberto Camenzind, considéré comme un pionnier de l'architecture moderne, est mort à son domicile tessinois d'Astano. Il avait 90 ans. Il était notamment l’architecte en chef de l’exposition nationale de 1964 à Lausanne-Vidy. Dans un hommage rendu dans les colonnes du quotidien tessinois «Giornale del popolo» à son collègue disparu, l'architecte luganais Mario Botta a dit d'Alberto Camenzind qu'il était «un des pionniers de l'architecture moderne.» Les obsèques ont eu lieu lundi 4 octobre à Lugano.



Professeur d'architecture à l'EPFZ de 1965 à 1981 lorsqu'il a pris sa retraite, Alberto Camenzind était notamment connu en Suisse pour son projet le plus célèbre, celui de l'Expo nationale de 1964, à Vidy, sur la rive lausannoise du Lac Léman. C'est lui-même qui y créa d'ailleurs la fameuse 'Voie suisse'.

Comme en 2002, le mot d’ordre d’alors était: «Tout doit disparaître après la manifestation!» Et les propos de Camenzind alors n’étaient pas différents de ceux de Nelly Wenger, directrice d'Expo.02, 38 ans plus tard: «Une exposition doit être éphémère. Cela doit être comme un rêve», assénait alors l’architecte.



A Genève, Alberto Camenzind a réalisé deux constructions marquantes: le Centre international de conférences CICG (entre 1969 et 1973, en collaboration avec André Gaillard). Et surtout le bâtiment du Bureau international du travail (BIT), de 1965 à 1975, avec Eugène Beaudouin et Pier Luigi Nervi. A l'époque, le BIT était considéré comme le plus le grand bâtiment de ce type en Suisse.

Au Tessin, le Zurichois avait notamment dessiné le lycée de Bellinzone, une école primaire de Lugano, les studios de la Radio de la Suisse italienne (RSI) et le «quartiere Maghetti», un quartier commercial du centre de Lugano.