Longtemps en désuétude, le cirque en dur construit par Jules Verne en 1889 va être restauré. C'est avec ce lieu qu'Amiens souhaite devenir la capitale des arts vivants.

Jules Verne, né à Nantes en 1828, se fixa à Amiens après son mariage en 1856. Il ne quittera plus jamais la ville jusqu'à sa mort en 1905. Il y fut un citoyen actif, élu trois fois au conseil municipal et fortement investi dans la promotion des Beaux-arts. Il fut ainsi à l'origine du projet de construction du cirque municipal. Grâce à lui, la ville d'Amiens peut s'enorgueillir d'être l'une des rares villes de France à posséder encore une des nombreuses pistes qui quadrillaient l'Hexagone. Ce cirque, inauguré en 1889, est l'œuvre de l'architecte départemental Emile Riquier. Il fut construit en pierre, en brique et en fer. Avec ses 44 mètres de diamètre, une charpente métallique culminant à 26 mètres et une capacité d'accueil de 3.000 personnes, le bâtiment est imposant. Il frappe surtout par son extraordinaire modernité : la scène était transformable en position haute ou basse, l'éclairage produit sur place par une mini-centrale électrique placée en sous-sol qui alimentait des lampes à arcs. Au fil du temps, le bâtiment est tombé en désuétude mais il survivra cependant aux guerres de 1914 et de 1940.



Un nouvel aménagement, pour tous les arts vivants



Le bâtiment, confié au tandem Dubosc-Landowski devrait rouvrir ses portes en 2003. La nouvelle équipe a commencé par refaire les gradins en bois, les fauteuils en velours rouge et la tribune de l'orchestre. La machinerie a été revue au même titre que l'acoustique afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité. Le "nouveau cirque" devra servir tous les arts vivants. Autour de la scène, les écuries en pierre et les annexes restent en l'état. Le nombre de place diminue de près de 3.000 à 1.830 pour des raisons de sécurité. Trois millions d'euros seront nécessaires pour sa remise en état. Ils ont été réunis par les collectivités territoriales, l'Etat et le Feder. Ce nouveau cirque comprendra également un décor original sur la coupole, commandé au peintre allemand Ernst Caramel par le ministère de la Culture.

