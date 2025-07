Malgré un recul global du marché du logement neuf, Kaufman & Broad enregistre des indicateurs solides au 1er semestre 2025. Le groupe revendique une progression de ses réservations, une bonne maîtrise des délais et des résultats financiers en hausse.

Dans un contexte où le marché du logement neuf accuse un recul de 2 %, Kaufman & Broad annonce une progression de 8,7 % de ses réservations en volume, atteignant 2 609 logements réservés au 1er semestre 2025. Une performance notable alors que la commercialisation reste freinée par la lenteur des délivrances de permis de construire.

« Les délais d’écoulement de 4,5 mois restent nettement inférieurs à ceux du marché, estimés à près de 19,5 mois. Ils témoignent de la maîtrise des coûts de nos projets », explique Nordine Hachemi, président directeur général de Kaufman & Broad.

La clientèle d’accédants (primo et secundo) représente désormais 24 % des réservations, contre 18 % un an plus tôt. Une dynamique qui illustre, selon le groupe, l’adéquation de son offre avec le pouvoir d’achat des ménages.

Une activité tertiaire en retrait

Concernant l’immobilier d’entreprise, le bilan est plus contrasté. Le pôle tertiaire enregistre des réservations nettes de -0,5 million d’euros, contre 21,7 millions à la même période en 2024. Malgré cela, plusieurs projets restent en cours, notamment le programme Austerlitz (A7/A8) à Paris, dont la livraison est prévue pour 2027.

En parallèle, le groupe maintient un portefeuille d’environ 144 600 m² de surfaces logistiques en commercialisation et poursuit l’étude de nouveaux projets.

Résultats en hausse et trésorerie solide

Sur le plan financier, Kaufman & Broad affiche un chiffre d’affaires en progression de 10,4 %, à 499,4 millions d’euros HT. Le logement représente l’essentiel de l’activité (81,3 % du CA), avec 406 millions d’euros, en hausse de 4,2 % sur un an.

La marge brute atteint 104,8 millions d’euros, pour un taux de rentabilité opérationnelle stable à 7,7 %. Le résultat net part du groupe s’établit à 23,2 millions d’euros, contre 21,1 millions un an auparavant.

La trésorerie nette, après remboursement d’un emprunt obligataire de 100 millions d’euros, s’élève à 390,7 millions d’euros. Environ la moitié sera dédiée au financement du projet Austerlitz, le reste devant soutenir la croissance future.

Une feuille de route RSE saluée

Pour la quatrième année consécutive, Kaufman & Broad a obtenu le label « Best Managed Companies » de Deloitte, valorisant son modèle d’entreprise et sa solidité financière. La trajectoire bas carbone du groupe, alignée avec les objectifs SBTi, prévoit une réduction de 46,2 % des émissions de GES entre 2019 et 2030, tous scopes confondus.

Par Jérémy Leduc