Pour relancer les travaux de rénovation dans les copropriétés, souvent freinés par l'absence de financement adapté, un nouveau dispositif bancaire mutualisé est à l’étude.

Pour combler un angle mort du financement des travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés, les contours d'une potentielle « banque de la rénovation » ont été dévoilés aux ministres de l'Économie et du Logement.

Selon un rapport commandé à des parlementaires et experts du secteur immobilier et financier, 96 milliards d’euros par an seraient nécessaires d’ici 2030 pour couvrir les besoins liés à la transition énergétique, à l’adaptation au changement climatique, à l’entretien du bâti et à la prise en compte du vieillissement de la population.

En comparaison, 84,6 milliards d’euros ont été investis en 2023.

Un déficit de financement de 12 milliards par an

Le manque à combler, estimé à 12 milliards d’euros par an, suppose un engagement massif du secteur privé, en complément des financements publics déjà mobilisés. En 2023, les travaux de rénovation dans l’habitat privé ont été financés à près de 69 % par les ménages eux-mêmes, principalement grâce à leur épargne. Les crédits bancaires classiques, quant à eux, n'ont couvert qu’un quart des besoins.

Si l’offre de prêt est globalement jugée suffisante pour les particuliers, elle s’avère peu adaptée aux copropriétés et à certains profils jugés plus risqués, comme les propriétaires modestes ou âgés. Ces freins nuisent à la dynamique de rénovation, en particulier en copropriété, où l'absence de financement d’un seul copropriétaire peut paralyser l’ensemble des travaux.

Un outil bancaire mutualisé à l’étude

Pour répondre à ces enjeux, le rapport propose la création d’un outil mutualisé réunissant des banques privées volontaires. Deux pistes sont envisagées : la mise en place d’un nouvel établissement bancaire dédié – une solution plus longue et coûteuse – ou bien la création d’un service de gestion pour compte de tiers, qui s’appuierait sur les structures bancaires existantes.

L’objectif est de réduire les risques perçus par les banques sur le marché de la rénovation et faciliter le préfinancement, aujourd’hui identifié comme un blocage majeur en copropriété.

La ministre chargée du Logement, Valérie Létard, a salué l’initiative, se félicitant du lancement de cet outil « nécessaire pour accélérer la rénovation ». De son côté, Éric Lombard, ministre de l’Économie, a rappelé que c’était aux acteurs privés de s’emparer du sujet, en innovant et en mutualisant leurs ressources.

Le ministère du Logement a confirmé que les établissements bancaires se sont engagés à travailler sur la préfiguration de cet outil et à déployer un prêt collectif spécifique pour les copropriétés.

Par Marie Gérald