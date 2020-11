Quand la télé réalité rencontre le monde du bâtiment, ça donne « Le Chantier », énième jeu inspiré d’un succès américain, « The Block ». Phénomène de société, personne n’échappe à l’imagination débordante des producteurs télé...

M6, ancienne « petite chaîne qui monte » du PAF français, a le vent en poupe. Gonflée à bloc par les succès des « Bachelor » à répétition et autres « Nouvelle Star », elle compte continuer à surfer sur la vague de la télé réalité aussi longtemps que cela s’avèrera rentable pour ses recettes publicitaires. Ainsi, toujours à la recherche de nouveaux concepts, l’équipe de W9 Productions, filiale de M6, s’est acaparrée de l’émission de real-TV américaine « The Block », littéralement « le parpaing » et plus largement le BTP et son environnement. L’émission est reprise actuellement par la chaîne ABC avec le titre « Extreme Makeover », soit« reconstruction extrême »….tout un programme ! Il n’en faut pas plus pour donner naissance au clone francophone : « Le Chantier ».

Comme dans toute émission de télé réalité qui se respecte, le concept de « Le Chantier » comprend des jeunes couples filmés par une miriade de caméras, à la merci du bon vouloir du public, qui seul détient le pouvoir de les faire partir ou au contraire, rester, jusqu’au terme de l’émission. Toute l’originalité de « Le Chantier » réside dans le fait que les neuf jeunes couples sélectionnés pour participer au jeu devront réellement se donner à fond pour gagner. En effet, ils auront pour mission de retaper complètement une maison en ruine achetée par la production. Ils ont un budget serré à souhait, un architecte à disposition et un chef de chantier pour les conseiller. Au début du jeu, les neuf couples qui entament le chantier devront se mettre d'accord entre eux pour décider du type de restauration. On imagine déjà les scènes que ce choix devrait engendrer…

Mais le plus difficile les attend encore : pour rester dans la limite de leur petit budget ils devront faire eux-mêmes une grande partie des travaux. Un couple quitte l'aventure chaque semaine, pendant les huit semaines du jeu. Le dernier couple gagne la maison, ou la plus-value réalisée à condition qu’une fois terminée, elle soit vendable. Selon ses concepteurs, il s’agit de « télé-réalité positive ». Dans une interview accordée au Monde, le directeur des programmes de M6, Thomas Valentin, annonce que « Le Chantier » sera diffusé chaque semaine sur sa chaîne avant l’été 2004. A en croire les téléspectateurs américains et anglais qui ont « testé pour nous », les ébats de Claire avec la scie à métaux valent bien ceux de Loana dans sa piscine… Une chose est sure, avec « Le Chantier », le BTP fait une entrée remarquée dans le monde de la télé réalité. De là à y trouver l’amour, la gloire et la beauté…