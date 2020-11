Que diriez-vous d’un tunnelier pour agrandir votre cave ? Rien de plus facile. Le groupe franco-britannique Eurotunnel vend sur Internet les tunneliers ayant servi à la construction du Tunnel sous la Manche.



Selon la notice de présentation d'Eurotunnel, la mise à prix de « ce monstre de 580 tonnes, relique d'un des plus grands chantiers de construction du XXe siècle » était de 1.000 livres sterling (1.492 euros). Depuis la mise à prix le 4 avril, de la denier sur le site américain d'enchères eBay, 36 candidats se sont déclarer candidat à l’achat de ce morceau de choix de l’histoire du BTP. Le plus offrant propose aujourd’hui 15.100 livres pour "un engin qui a déblayé un demi million de mètres cube de craie et de terre pour créer le tunnel". Interrogés par la presse sur la raison de cette vente pour le moins étrange (s’agirait-il d’une dernière mesure désespérée pour résorber la dette du groupe ?), les porte-parole d’Eurotunnel ont spécifié que le montant issu de la vente de la foreuse sera distribué dans son intégralité à des organisations caritatives. Une réponse sympathique mais surprenante quand on sait le désespoir des petits porteurs d’actions dont certains se sont complètement ruinés dans l’aventure.



Onze tunneliers de ce type ont été utilisés lors de la construction entre 1987 et 1991. Ils ont ensuite connu des sorts divers. Certains ont été coulés dans du béton sur le site de construction, d'autres ont été démantelés. Néanmoins, selon les représentant du groupe, "aucun n'a pu être utilisé pour un autre projet, car ces engins ont été construits spécifiquement pour ce tunnel". Les acheteurs intéressés, selon Eurotunnel "des musées ou même des particuliers fous de technologie", ont jusqu'au 12 avril à 16H15 GMT pour se manifester. Ce qui leur laisse le temps de trouver le dispositif à mettre en place pour transporter l'engin excavateur dont la longueur dépasse les 15 m et la hauteur les 5,50 m.



Si le tunnelier n’est pas en état de fonctionner il pourra néanmoins devenir une œuvre d’art emblématique du savoir faire des ingénieurs de notre époque. Avis donc aux amateurs épris d’œuvres singulières ou candidats à des travaux souterrains de grande envergure. Outre le prix final et les frais des enchères, l'acheteur devra payer les frais d’un transports au moins exceptionnel et ce « sans aucun retour possible ». Reste une ultime question, pour les pièces de rechange, on fait comment ?

Redacteur